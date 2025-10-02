YTU Startup House'tan Llama Hackathon: 5 Bin Dolar Ödül!

YTU Startup House tarafından düzenlenecek olan 'Llama Hackathon'u için geri sayım başladı. Üniversite öğrencilerini yapay zeka teknolojileri ve girişimcilikle buluşturacak olan maratonda, kazanan takımlar toplamda 5 bin dolar ödülün sahibi olacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve YTÜ Yıldız Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren girişimcilik merkezi YTU Startup House, Meta ile yaptığı iş birliği çerçevesinde girişimci öğrencileri en son teknolojiler ile buluşturmaya devam ediyor. 24-26 Ekim tarihlerinde YTÜ Davutpaşa kampüsünde yer alan Tarihi Hamam'ın nostaljik atmosferinde fiziksel olarak 'Think fast. Build bold. Scale with AI.' mottosu ile düzenlenecek etkinlikte, yarışmacı takımlar gerçek dünya problemlerine AI destekli çözümler geliştirecek. Meta'nın açık kaynak Llama modellerinin kullanılacağı hackathonda, üniversite ve yüksek lisans öğrencileri 48 saatte fikirlerini çalışan prototipler ve iş modellerine dönüştürmek için mücadele edecek.

SEKTÖR UZMANLARINDAN REHBERLİK

Hackathon öncesinde düzenlenecek 4 oturumluk workshop programı, katılımcılara Meta'nın yapay zeka ürünleri, Llama model bilgileri, gelişmiş uygulama teknikleri ve girişimcilik entegrasyonları konularında derinlemesine eğitim sunacak. Meta liderlik ekibi ve AI startup uzmanlarından oluşan mentor ekibi katılımcılara rehberlik edecek.

PRESTİJLİ ÖDÜLLER VE FIRSATLAR

Toplam 5 bin dolar ödül havuzu ve prestijli kuluçka programı fırsatları sunan maraton, Türkiye'deki üniversite öğrencilerini yapay zeka teknolojileri ile girişimcilik dünyasında buluşturmayı amaçlıyor. Nakit ödülün yanı sıra, kariyer fırsatları da sunan Hackathonda; Birinci olacak takım, 2 bin 500 dolar para ödülü, ürününün Meta tarafından öne çıkarılması ve YTU Startup House Ön Kuluçka Programına kabul alacak. İkinci olacak takım 1500 dolar ve Ön Kuluçka Programına kabul alacakken üçüncü olan takım ise 1000 dolar para ödülü ve Ön Kuluçka Programı hakkı kazanacak. Bunun yanı sıra, tüm katılımcılara katılım sertifikası ve kazanan takımlara ise galibiyet sertifikası verilecek. Etkinlik boyunca da sürpriz hediyeler katılımcılara dağıtılacak.

BAŞVURU VE KATILIM KOŞULLARI

18-26 yaş aralığındaki Türkiye'deki tüm üniversite ve yüksek lisans öğrencilerine açık olan hackathon'a başvular 2-4 kişilik takımlar halinde yapılacak olup, multidisipliner ekipler de (yazılım-makine öğrenmesi, tasarım, iş geliştirme vb.) program için teşvik edilecek.

Llama Hackathon'u program tarihleri ise şu şekilde:

"Başvurular: 15 Eylül - 5 Ekim

"Takım Seçimi: 5 - 9 Ekim

"Online Workshoplar: 14 - 23 Ekim

"Hackathon Haftasonu: 24 - 26 Ekim."

YTU STARTUP HOUSE HAKKINDA

YTU Startup House, Yıldız Teknik Üniversitesi ve YTÜ Yıldız Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye'nin önde gelen üniversite tabanlı inovasyon merkezlerinden biridir. Her aşamadan girişimcilere destek veren YTU Startup House, son dönemde özellikle öğrencilerin girişimcilik yolculuklarına rehberlik etmekte olup birçok başarılı girişimci yetiştirmiştir.

META'NIN AI VİZYONU

Meta, açık kaynak üretken yapay zeka modelleri ile geliştiricilerin ve girişimcilerin yaratıcılığını desteklemeye odaklanıyor. Açık kaynak Llama modelleri, dünya çapında binlerce geliştirici tarafından kullanılarak inovatif çözümler üretiliyor