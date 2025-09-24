Yıldız Teknik Üniversitesi TEKNOFEST 2025'te Rekor Katılımla ve Dereceyle Damga Vurdu

YILDIZ Teknik Üniversitesi, TEKNOFEST 2025'i rekor katılımla ve çok sayıda dereceyle tamamladığını duyurdu. 444 proje başvurusu yapan YTÜ öğrencilerin, 58 farklı ana ve alt kategoride 177 takımla üst aşamaya çıktığı 52 finalist ve 27 dereceyle TEKNOFEST'e damga vurduğu bildirildi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2025, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir milyonu aşkın ziyaretçinin katılımıyla görkemli bir final yaparak teknoloji rüzgarını tamamladı. Organizasyonun 2018 yılından bu yana akademik paydaşı olan Yıldız Teknik Üniversitesi, festivale toplam 444 proje ile başvurduğunu açıkladı. Eleme süreçleri sonucunda üniversite 58 farklı ana ve alt kategoride tam 177 takımla finallerde yarışma hakkı kazandığını aktardı.

Festival boyunca TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu'nun da ziyaret ettiği YTÜ standının, savunma sanayiinden otonom sistemlere, biyoteknolojiden yapay zekaya uzanan geniş bir yelpazedeki projeleriyle teknoloji tutkunlarının odak noktası olduğu belirtildi.

'HER ZAMANKİ GİBİ ÖNDEYİZ, ÖNCÜYÜZ'

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, TEKNOFEST 2025'te elde edilen tarihi başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede "TEKNOFEST'i bir kez daha gururla ve alnımızın akıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sahada ter döken, laboratuvarda sabahlayan, fikirlerini koda, tasarıma ve ürüne dönüştüren her bir öğrencimizle ve onlara yol gösteren kıymetli akademisyenlerimizle iftihar ediyorum. Her zamanki gibi öndeyiz, öncüyüz. Bu yıl da elde ettiğimiz 177 finalistlik ve 27 alanda elde ettiğimiz dereceler, proje tabanlı eğitim anlayışımızın, disiplinler arası çalışma kültürümüzün ve girişimcilik ekosistemimizin doğal bir sonucu. Bu başarı bir tesadüf olmayıp köklü bir vizyonun eseridir. Üniversite olarak misyonumuz salt diploma veren bir kurum olmanın çok daha ötesinde. Biz öğrencilerimize hayal kurma, o hayalin peşinden gitme ve onu gerçeğe dönüştürme cesareti aşılıyoruz ve her türlü desteği veriyoruz. TEKNOFEST sahnesinde sergilenen otonom araçlarımız, SİHA teknolojilerimiz, çip tasarımlarımız ve biyoteknoloji inovasyonlarımız, aslında bu cesaretin ete kemiğe bürünmüş halidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ödül töreninde de vurguladığı gibi gençlerimizin bilinçli bir iradeyle aksiyon alması, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık yolculuğunun en sağlam teminatıdır. Yıldız Teknik Üniversitesi olarak bu yolda gençlerimizin en büyük destekçisi olmaya, Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücü olarak ülkemizin yarınlarını tasarlamaya tam kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu.

YTÜ'lü kulüp ve takımların festival boyunca sergiledikleri performansla sayısız ödülün sahibi olduğı bildirildi. Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren 32 takım ve öğrencilerin kurduğu 20 bağımsız ekip, rakiplerini geride bırakarak kürsüde yerini aldı.

Projelerden bazıları şöyle sıralandı:

·YTU AESK: Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması - Genel Birincilik ve çok sayıda alt ödül

·YTU AESK - Robotaksi Takımı: Robotaksi Yarışması - Genel Birincilik, Hazır Araç ve Özgün Araç Kategorilerinde Birincilik

·YTÜ YODA-İDİS: Uluslararası İHA Yarışması Döner Kanat Kategorisi - Birincilik

·JetKOM: Jet Motor Tasarım Yarışması - Birincilik

·Enelpi: Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması - Birincilik

·CarvAx: Aviation Ideathon - İkincilik

·ORION Takımı: Onkolojide 3T Yarışması - İkincilik

·Ferman Takımı: Kablosuz Haberleşme Yarışması - Üçüncülük

·MIRacle Takımı: Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması - Dördüncülük

·Lagari İHA: Savaşan İHA Yarışması - Beşincilik + Yapay Zeka Özel Ödülü

·CASMarine: İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması - Beşincilik

·Orinium: İnsansız Kara Aracı Yarışması - Altıncılık

·Econova Takımı: Tarım Teknolojileri Yarışması - Sekizincilik

·VSign Takımı: Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması - Sekizincilik

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TEKNOFEST 2025'te elde edilen büyük başarı, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin; yenilikçi projelere öncülük eden, öğrenci girişimciliğini destekleyen ve Türkiye'nin bilim ve teknoloji vizyonuna yön veren öncü kurum kimliğini bir kez daha ortaya koydu. Yıldız Teknik Üniversitesi, milli teknoloji hamlesi kapsamında, 2018'den bugüne olduğu gibi bundan sonra da 'Türkiye'nin geleceğini tasarlayan üniversite' olmayı sürdürecektir. TEKNOFEST'te üniversitemizin başarıyla temsil eden tüm öğrencilerimize ve danışman akademisyenlerimize gönülden teşekkür ediyoruz."