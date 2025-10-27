Eğitimde Yapay Zeka Zirvesi İstanbul'da Düzenleniyor

EĞİTİM teknolojileri ve dijital dönüşüm konuları, İstanbul'da düzenlenecek 'Eğitimde Yapay Zeka Zirvesi'nde ele alınacak. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), YTÜ Yıldız Teknopark ve Fedu.ai by MentalUP iş birliğiyle düzenlenen zirve, uluslararası katılımcıların yanı sıra akademisyenleri, eğitim yöneticilerini ve teknoloji geliştiricilerini bir araya getirecek.

YTÜ Davutpaşa Kampüsü'ndeki Tarihi Hamam Binası'nda 1 Kasım'da düzenlenecek olan etkinlikte, yapay zekanın eğitim süreçlerine etkisi, öğrenme modellerine katkısı ve yeni uygulama alanları tartışılacak. Programda, Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarında görevli akademik koordinatörler, okul yöneticileri, eğitim sektörü temsilcileri ve eğitim teknolojileri geliştiricileri yer alacak. Zirvenin en dikkat çekici oturumlarından biri ise Angry Birds'ün eski CMO'su ve melek yatırımcı Peter Vesterbacka'nın gerçekleştireceği keynote konuşması olacak.

ALANINDA UZMAN İSİMLER KONUŞMACI

Bilgi paylaşımının yanı sıra eğitim teknolojileri alanında iş birliklerini geliştirmeye yönelik bir platform oluşturmayı hedefleyen zirve, eğitimde yapay zekanın etkilerini, en iyi uygulamaları, potansiyel araçları ve daha fazlasını keşfetme fırsatı sunacak. Yapay zekanın okul yönetim süreçlerindeki rolü, eğitim teknolojilerinde iş birliği imkanları, Türkiye ve dünya çapında iyi uygulama örnekleri hakkında kapsamlı bilgiler de sunulacak. Program kapsamında YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip, Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, Fedu.ai by MentalUP Kurucu Ortağı Emre Özgündüz, YTÜ Yapay Zeka Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Amasyalı, Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Genel Müdür Yardımcısı Duygu Kılıç, Fun Learning Company Kurucu Ortağı Sanna Lukander, BAU Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur'un yanı sıra Türkiye ve Finlandiya'dan uzmanların katılacağı panel oturumları olacak.

'DEĞİŞİME ÖNCÜLÜK EDİYORUZ'

Zirve hakkında konuşan Fedu.ai by MentalUP Kurucu Ortağı Emre Özgündüz, şunları söyledi: "Yapay zeka, eğitimde sadece teknolojik bir yenilik değil, öğretmenlerin öğrencilerle kurduğu etkileşimi ve öğrenme süreçlerini kökten değiştiren bir dönüşüm. Biz MentalUP olarak, yeni ürünümüz Fedu.ai çatısı altında verdiğimiz eğitimlerle ve düzenlediğimiz organizasyonlarla bu değişime öncülük ediyor, Türkiye'deki eğitim kurumlarına ilham vermeyi amaçlıyoruz.