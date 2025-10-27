Haberler

Eğitimde Yapay Zeka Zirvesi İstanbul'da Düzenleniyor

Eğitimde Yapay Zeka Zirvesi İstanbul'da Düzenleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yıldız Teknik Üniversitesi, YTÜ Yıldız Teknopark ve Fedu.ai iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan 'Eğitimde Yapay Zeka Zirvesi', 1 Kasım'da İstanbul'da eğitim teknolojileri ve yapay zeka konularını ele alacak. Zirve, uluslararası katılımcılar ve uzman isimlerle eğitimde dijital dönüşümü tartışacak.

EĞİTİM teknolojileri ve dijital dönüşüm konuları, İstanbul'da düzenlenecek 'Eğitimde Yapay Zeka Zirvesi'nde ele alınacak. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), YTÜ Yıldız Teknopark ve Fedu.ai by MentalUP iş birliğiyle düzenlenen zirve, uluslararası katılımcıların yanı sıra akademisyenleri, eğitim yöneticilerini ve teknoloji geliştiricilerini bir araya getirecek.

YTÜ Davutpaşa Kampüsü'ndeki Tarihi Hamam Binası'nda 1 Kasım'da düzenlenecek olan etkinlikte, yapay zekanın eğitim süreçlerine etkisi, öğrenme modellerine katkısı ve yeni uygulama alanları tartışılacak. Programda, Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarında görevli akademik koordinatörler, okul yöneticileri, eğitim sektörü temsilcileri ve eğitim teknolojileri geliştiricileri yer alacak. Zirvenin en dikkat çekici oturumlarından biri ise Angry Birds'ün eski CMO'su ve melek yatırımcı Peter Vesterbacka'nın gerçekleştireceği keynote konuşması olacak.

ALANINDA UZMAN İSİMLER KONUŞMACI

Bilgi paylaşımının yanı sıra eğitim teknolojileri alanında iş birliklerini geliştirmeye yönelik bir platform oluşturmayı hedefleyen zirve, eğitimde yapay zekanın etkilerini, en iyi uygulamaları, potansiyel araçları ve daha fazlasını keşfetme fırsatı sunacak. Yapay zekanın okul yönetim süreçlerindeki rolü, eğitim teknolojilerinde iş birliği imkanları, Türkiye ve dünya çapında iyi uygulama örnekleri hakkında kapsamlı bilgiler de sunulacak. Program kapsamında YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip, Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Özge Aslan, Fedu.ai by MentalUP Kurucu Ortağı Emre Özgündüz, YTÜ Yapay Zeka Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Amasyalı, Medicana Eğitim Grubu MBA Okulları Genel Müdür Yardımcısı Duygu Kılıç, Fun Learning Company Kurucu Ortağı Sanna Lukander, BAU Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur'un yanı sıra Türkiye ve Finlandiya'dan uzmanların katılacağı panel oturumları olacak.

'DEĞİŞİME ÖNCÜLÜK EDİYORUZ'

Zirve hakkında konuşan Fedu.ai by MentalUP Kurucu Ortağı Emre Özgündüz, şunları söyledi: "Yapay zeka, eğitimde sadece teknolojik bir yenilik değil, öğretmenlerin öğrencilerle kurduğu etkileşimi ve öğrenme süreçlerini kökten değiştiren bir dönüşüm. Biz MentalUP olarak, yeni ürünümüz Fedu.ai çatısı altında verdiğimiz eğitimlerle ve düzenlediğimiz organizasyonlarla bu değişime öncülük ediyor, Türkiye'deki eğitim kurumlarına ilham vermeyi amaçlıyoruz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler

Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu döküp gittiler
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
Almanya'da kuş gribi salgını nedeniyle itlaf edilen hayvan sayısı 500 bini geçti

Salgın ülkenin dört bir yanına yayıldı, rakam 500 bini geçti
Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama: Bizzat ilgileneceğiz

Sadettin Saran'dan hakemler için bomba açıklama
Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu yoğurdu döküp gittiler

Skandal görüntü kamerada! Kovalar dolusu döküp gittiler
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bakan Kurum tek tek yanıtladı! 6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap

6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Davutoğlu'ndan AK Parti'ye dönüş sinyali: Bunu derlerse tereddüt etmem, giderim

AK Parti'ye dönüş sinyali: Bunu derlerse tereddüt etmem, giderim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.