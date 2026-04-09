BasınCup 2026 başlıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi sponsorluğunda düzenlenen BasınCup 2026, akşam saatlerinde oynanacak 2 müsabakayla başlayacak. Turnuva, medya kuruluşlarından oluşan 21 takımın şampiyonluk mücadelesine sahne olacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde gerçekleştirilecek turnuva, akşam saatlerinde C Grubu'nda H.G Kontraspor - TRT İnternational ve A Grubu'nda NTV - TYT Türk müsabakalarıyla start alıyor.

Toplam 9 hafta sürecek turnuvada, medya kuruluşlarının oluşturduğu 21 takım 4 grupta şampiyonluk mücadelesi verecek.

Organizasyonun kura çekimi, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde yapıldı.

Kura çekimine, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ile kurumların temsilcileri katıldı. Kura çekimin ardından açıklamada bulunan Debik, tüm takımlara başarı dileğinde bulundu.

Turnuvaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Debik, sporun birleştirici yönüne dikkat çekerek, organizasyonun medya mensupları arasındaki iletişimi ve dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

Kura çekimi sonucunda oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu: NTV, Habertürk (Show TV), İletişim Platformu, Haber Global, Beyaz Futbol, TYT Türk

B Grubu: Yeni Şafak, Akit TV, tvnet, XTG, GZT

C Grubu: Anadolu Ajansı, H.G Kontraspor, TRT World Press Team, DHA, TRT International

D Grubu: Turkuvaz Medya, CNBC-E, TRT İç Yapımlar, Türk Medya, Tivibu Spor

Organizasyonunun, medya mensupları arasında dayanışmayı artırması ve kurumlar arası iletişime katkı sağlaması hedefleniyor.

Turnuva, 7 Haziran'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Süha Gür
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı

Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan endişelendiren gözdağı
Somer Sivrioğlu'ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama

Gözaltı listesindeki Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama
Telegram'dan kapıya! 'Motokuryeli bahis ağı' için hükümet harekete geçiyor

Motokuryeli bahis ağı için hükümet harekete geçiyor
Naim Kasım öldürüldü mü? İsrail'den peş peşe açıklamalar

Naim Kasım öldürüldü mü? İsrail'den peş peşe açıklamalar
Asensio'dan şok haber! Taraftar kahrolacak

Korkulan oldu!

Somer Sivrioğlu'ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama

Gözaltı listesindeki Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama
Pavyon işleten muhtar, hamile sevgilisini öldürüp cesedini buz tutan baraja atmış

Pavyoncu muhtar hamile sevgilisini hunharca öldürdü
Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor

Geceye damga vuran olay!