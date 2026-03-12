Haberler

Pera Müzesi'ne "En İyi Müze" ödülü verildi

Güncelleme:
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen Sanat ve Kültür Ödülleri'nde 'En İyi Müze' ödülüne layık görüldü. Ödül töreni Otağ-ı Hümayun'da gerçekleştirildi.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Yıldız Teknik Üniversitesi SATPARK tarafından verilen Sanat ve Kültür Ödülleri'nde "En İyi Müze" ödülüne değer görüldü.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, kültür ve sanat alanında üretim yapan kurum ve sanatçıları ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirilen "II. Sanat ve Kültür Ödülleri" töreni, Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı Hümayun'da düzenlendi.

Törende Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi de "En İyi Müze" ödülü aldı.

Müzede güncel olarak "Suyun Kıyısında: Halil Paşa'nın Yaşamı ve Sanatı", "Ağırlık ve Ölçü Sanatı", "Sıradışı Minas: Kütahya Çini ve Seramiklerinde Esin ve Yeniliğin Hikayesi", "Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar", "Osman Hamdi Bey" başlıklı sergi ve koleksiyonlar ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: AA / Asya Setinay Karagül
Haberler.com
