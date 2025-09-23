Haberler

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Kemik Kanseri İçin Yenilikçi Protez

Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenleri, kemik kanseri tedavisi için geliştirdikleri otonom kontrollü uzatılabilir tümör protezinin uluslararası alanda koruma altına alındığını duyurdu. Buluş, çocukların büyümelerine uyum sağlarken yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyor.

YILDIZ Teknik Üniversitesi (YTÜ), Mekatronik Mühendisliği Bölümü akademisyenleri tarafından kemik kanseri tedavisi için geliştirilen otonom kontrollü ve uzatılabilir tümör protezinin, Avrupa, Japonya ve Çin'de de koruma altına alındığını duyurdu.

YTÜ Akademisyenlerinden Prof. Dr. Erhan Akdoğan ve Dr. Sıtkı Kocaoğlu, çocuklarda en hızlı ilerleyen kanser türlerinden biri olan kemik kanserine çözüm sunmak amacıyla otonom tümör protezi geliştirdi. ISIF 2025 Uluslararası Buluş Fuarı'nda TÜRKPATENT Best Academic Invention Ödüllünü de alan protez, tümörlü kemiğin vücuttan çıkarılması bunun yerine uzatılabilir kemik tümörü protezinin kemiğin yerini almasını kapsıyor. Ayrıca protezin, sağlıklı ve protezli uzuv arasındaki uzunluk farkını otomatik olarak algılayıp özellikle büyüme çağındaki çocukların gelişimlerine uygun şekilde gerekli uzmayı sağladığı aktarıldı. Böylelikle gelişim çağındaki çocukların defaatle ameliyat olmasının yanı sıra bazı uzatma sistemlerinde maruz kalınan radyasyonun da önüne geçmek hedeflendi.

Protez, ISIF 2025 Uluslararası Buluş Fuarı'nda TÜRKPATENT Best Academic Invention ödülüne layık görüldü. Ödül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ve TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak tarafından Prof. Dr. Akdoğan'a takdim edildi. Çocukların büyüme sürecine uyum sağlayan ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan buluş, Avrupa, Japonya ve Çin'de de koruma altına alındı.

ÇOCUKLARIN BÜYÜMESİNE UYUM SAĞLAYAN AKILLI PROTEZ

YTÜ tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Kablosuz şarj edilebilen dahili bataryası ve otonom uzatma yeteneği ile literatürde bir ilk olan protez, kanserli kemiğin çıkarılmasının ardından vücuda takılıyor ve sağlıklı uzuvla arasındaki uzunluk farkını otomatik olarak algılayarak kendiliğinden uzamasını sağlıyor.

"Mevcut tedavi yöntemlerinde bacak uzarken protez sabit kalıyor bu da ciddi boy farklarına, tekrar tekrar operasyonlara ve ağır fiziksel travmalara neden oluyordu. Prof. Dr. Erhan Akdoğan ve Dr. Sıtkı Kocaoğlu tarafından geliştirilen protez ise özellikle gelişim çağındaki çocukların sağlıklı büyümesine imkan tanıyor. Protez, kablosuz şarj edilebilen dahili bataryası sayesinde hasta hiçbir fiziksel bağlantı kurmadan protezini kullanabiliyor. Ayrıca makine öğrenmesi ile hastanın yatar pozisyonda olduğunu anlayarak uzatma işlemini yapıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
