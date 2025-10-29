Haberler

YTÜ Yıldız Teknopark, Üsküp'te Girişimci Ofisi Açıyor

YTÜ Yıldız Teknopark, Üsküp'te Girişimci Ofisi Açıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknopark, Uluslararası Balkan Üniversitesi işbirliğiyle Üsküp'te yeni bir ofis açarak Türk girişimcileri Balkanlar'daki uluslararası yatırımcılarla buluşturmayı hedefliyor. Ofis, Türk teknoloji markalarının küresel tanıtımına katkıda bulunacak.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark, Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) işbirliğiyle Türk girişimcilere bölgede yeni bir merkez olması amacıyla Üsküp Ofisi'ni faaliyete geçirecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Londra, Dubai, Taşkent ve Amsterdam'daki uluslararası ofisleriyle Türkiye'nin teknoloji markalarını küresel ölçekte tanıtan YTÜ Yıldız Teknopark, bu ağın yeni halkasını Üsküp'te oluşturuyor.

IBU ile yürütülen işbirliği kapsamında üniversitenin Üsküp kampüsünde yer alacak YTÜ Yıldız Teknopark Üsküp Ofisi, Teknopark'ın halihazırda yürüttüğü tüm uluslararası operasyonların yeni durağı olarak hizmet verecek.

Üsküp Ofisi ile global teknoloji ekosistemine Balkanlar'ı da ekleyen YTÜ Yıldız Teknopark, "yerelden globale" vizyonuyla Türk girişimcileri bölgedeki uluslararası yatırımcılarla ve bölgesel iş ortaklarıyla buluşturacak.

Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar ve YTÜ Yıldız Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı ve YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik arasında imzalanan işbirliği protokolüyle, Türkiye'deki firmalar, Kuzey Makedonya'da ofis açma, proje yürütme ve bölgesel işbirlikleri geliştirme fırsatı bulacak.

Ofis bünyesinde faaliyet gösterecek girişimciler, Balkan pazarına kolay erişim imkanı kazanmanın yanı sıra üniversitenin sunduğu altyapıdan da yararlanabilecek.

İşbirliği kapsamında düzenlenen imza törenine, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip ve YTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz da katıldı. Törenin ardından üniversitenin bilimsel altyapısı tanıtılırken, potansiyel işbirliği alanlarına yönelik kapsamlı değerlendirme turu gerçekleştirildi.

YTÜ Yıldız Teknopark Üsküp Ofisinin, Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik gücünün Balkanlar'a açılan kapısı olması hedefleniyor. IBU ile YTÜ Yıldız Teknopark arasında kurulan köprü sayesinde girişimciler için yeni fırsatlar oluşturulması, akademik bilgi birikimiyle inovasyon ekosistemini bir araya getirerek ortak bir değer yaratılması planlanıyor.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
Telefonları susmuyor! Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı

Altınını bozduran parasını oraya yatırmaya başladı
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Onu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor: 'Yaşasın Cumhuriyet' notuyla çocukluk fotoğraflarını paylaştı

Bu çocuğu şimdilerde bütün Türkiye tanıyor
Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi

Cezaevinde skandal! Gardiyan, mahkumla ilişkiye girdi
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden bahis hesabı olduğunu açıkladı

Neden bahis hesabı olduğunu bu sözlerle savundu
İlber Ortaylı, Cumhuriyet'in ilan belgesini paylaştı

İlber Ortaylı'nın paylaştığı 102 yıllık belge gündem yarattı
Maçın hakemi Zorbay Küçük! Fener taraftarını delirten pozisyon yeniden gündemde

Zorbay Küçük'e bu pozisyonu da soracaklar
Real Madrid'de kaos! Xabi Alonso, kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti

Kazanılan maç sonrası yıldız futbolcuyu tehdit etti
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu

Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti

Ülke tarihinin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir'de! İşte Özel Defter'e yazdığı not
Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!

Ebru Gündeş'in sahne öncesi provası olay oldu: Bu nasıl bir ses ya!
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Gebze'de yıkılan 7 katlı apartmanda zamanla mücadele! Etrafındaki 9 bina mühürlendi

İlçede yıkım paniği! 9 bina mühürlendi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.