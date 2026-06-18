QS 2027 açıklandı: YTÜ dünyada 102 basamak yükseldi

Yükseköğretim alanında dünyanın önde gelen sıralama kuruluşlarından Quacquarelli Symonds'ın (QS) 2027 yılı Dünya Üniversite Sıralaması açıklandı. Dünyada 102 basamak yükselerek 634'üncü sıraya yerleşen Yıldız Teknik Üniversitesi, sıralamaya dahil edilen üniversitelerin yüzde 57,9'unu geride bırakırken, Türkiye'de 1 basamak yükselerek 9'uncu sıraya çıktı.

Yükseköğretim alanında dünyanın önde gelen sıralama kuruluşlarından Quacquarelli Symonds (QS) tarafından hazırlanan 2027 Dünya Üniversite Sıralaması yayımlandı. Yükseköğretim kurumlarının akademik saygınlık, uluslararasılaşma, araştırma etkisi ve istihdam çıktıları gibi temel göstergeler üzerinden değerlendirildiği sıralamada YTÜ, genel sıralamada 102 basamak yükselerek 634'üncü oldu.

YTÜ 2 yılda 242 basamak yükseldi

Yıldız Teknik Üniversitesi, QS 2026 Dünya Üniversite Sıralaması'nda 851-900 bandından 731-740 bandına yükselerek bir yılda yaklaşık 140 basamak ilerleme kaydetmişti. QS 2027 sonuçlarında 102 sıra yükselen YTÜ, 2 yılda toplamda 242 basamak yükselme başarısı gösterdi. Küreseldeki sıçrama Türkiye'deki sıralamaya da yansıdı. YTÜ, Türkiye'den değerlendirmeye alınan 25 üniversite arasında 1 basamak yükselerek 10'uncu sıradan 9'uncu sıraya çıktı.

İşveren itibarı ve istihdamda parlayan Yıldız

Raporda, YTÜ'nün en belirgin sıçrama yaptığı alan, iş dünyasının üniversite mezunlarına yönelik perspektifini yansıtan İşveren İtibarı (Employer Reputation) göstergesi oldu. Bir önceki yıla göre 93 sıra yükselen YTÜ, dünya genelinde 217'nci sıraya çıktı. Türkiye ulusal sıralamasında bu kategoride 8'inci sırada bulunan YTÜ'nün mezun istihdam oranı ise yüzde 95 seviyesinde kayıtlara geçti. Uluslararası alandaki bu artış, YTÜ'nün iş dünyası ile birlikte yürüttüğü uygulamalı eğitim modelinin yerel ve küresel ölçekteki karşılığını ortaya koydu.

Akademik üretim ve sürdürülebilirlikte yükseliş sürüyor

Araştırma kalitesinin temel ölçeklerinden Fakülte Başına Atıf (Citations per Faculty) metriğinde 53 basamak yükselerek 571'inci sıraya yerleşen YTÜ, 114,4'lük skoruyla 59,9 olan küresel ortalamanın neredeyse iki katı oranında değer üretti. Üniversite, bu performansıyla ilgili alanda Türkiye genelinde 9'uncu sırada konumlandı.

Sürdürülebilirlik metriğinde de yukarı yönlü hareketini koruyan YTÜ, küreselde 26 basamak ilerlemeyle 403'üncü sıraya yerleşti. Türkiye'de ise 5'inci oldu.

Uluslararasılaşmada grafik yukarı yönlü

YTÜ, Uluslararası Öğrenci kategorisinde 38 basamak yükselerek 579'uncu sıraya yerleşti. Türkiye'deki en iyi 4'üncü kurum olarak listelenen YTÜ'nün 14,4 olan uluslararası öğrenci oranı, 8,8'lik dünya ortalamasını aştı.

YTÜ, Uluslararası Araştırma Ağı göstergesinde ise 10 puanlık ilerleme yakalayarak 753'üncü sıraya yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı