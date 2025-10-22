Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Globalleşme İçin Önemli Adım

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark'ın, Dubai ve Londra ofislerinin Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) ile ortak kullanımına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) global arenada da söz sahibi olmak için harekete geçti. UBI Global tarafından 2023 yılı başında 'Dünyanın En İyi 3. Startup Merkezi' seçilen BTM, küresel oyuncu olma hedefi için Dubai ve Londra'dan yola çıkmaya hazırlanıyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından girişimciliğin desteklenmesi amacıyla kurulan BTM bu amaçla, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Yıldız Teknopark ile Dubai ve Londra ofislerini ortak kullanmak için iş birliği protokolü imzaladı. Protokole İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve BTM Başkan Yardımcısı İbrahim Doğan Salman ile YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammet Garip imza attı.

Protokolle birlikte, Türk girişimcilere küresel pazarlarda kalıcı bir varlık kazandıracak yeni bir dönem başladı. Çünkü YTÜ Yıldız Teknopark'ın Londra ve Dubai'de konumlandırdığı bu iki uluslararası merkez, Türk bilişim ve teknoloji şirketlerinin Avrupa ve MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) pazarlarında büyümesini desteklemek üzere tasarlandı. Londra'daki ofis, kentin sembolik yapılarından biri olan Battersea Power Station'da yer alıyor. İngiltere'nin 1,2 trilyon dolarlık teknoloji ekosisteminin kalbinde konumlanan merkez, 20 binden fazla yüksek büyüme şirketi ve 181 unicorn'un faaliyet gösterdiği bir inovasyon ortamında Türk girişimcilere prestijli bir adres sağlıyor. Ofis, altyapı imkanı, finansal ve hukuki danışmanlık, pazarlama ve yatırımcı ilişkileri desteği gibi kapsamlı hizmetleriyle dikkat çekiyor.

Girişimcilere yüzde 75 finansman desteği

Yapılan açıklamaya göre, Dubai'deki Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi (UTPO) ise dünyanın en önemli iş merkezlerinden biri olan Dubai World Trade Centre'da faaliyet gösteriyor. 43 milyar dolar büyüklüğe ulaşan Dubai teknoloji ekosistemi, 10 unicorn üretmiş ve yalnızca 2025'in ilk yarısında 1,5 milyar doların üzerinde yatırım çekmiş durumda. Bu ekosistemde yer alan Türk firmaları, hazır ofis ve sanal çalışma alanlarının yanı sıra şirket kuruluşu, banka hesabı açılışı, vize, vergi ve hukuk danışmanlığı gibi konularda destek alabiliyor. Ticaret Bakanlığı destekli Uluslararası Teknoloji Pazarlama Ofisi (UTPO) modeliyle hayata geçirilen bu her iki yapı, girişimcilere yüzde 75'e varan finansman desteğiyle düşük maliyetli uluslararası erişim olanağı sunuyor.

Londra ve Dubai ofislerinin birlikte kullanılmasıyla Türk teknoloji firmaları için 'çift merkezli globalleşme modeli'nin hayata geçirileceği vurgulanıyor. Buna göre Londra, yatırımcı ilişkileri ve marka prestijinin güçlendirileceği stratejik bir merkez olarak konumlandırılırken; Dubai ofisi bölgesel satış, operasyon ve iş geliştirme üssü olarak değerlendirilecek. Bu yapı sayesinde Türk girişimciler hem Avrupa'daki risk sermayesi fonlarına hem de Körfez bölgesindeki devlet ve aile fonlarına doğrudan ulaşabilecek.

Girişimcilik uluslararası ivme kazanıyor

Açıklamaya göre, protokol kapsamında ilk aşamada yazılım, yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik, blokzincir, bulut bilişim, akıllı şehir ve yeşil dönüşüm alanlarında faaliyet gösteren girişimler hedefleniyor. Katılım süreci, HİB üyeliği, Ticaret Bakanlığı sistemine kayıt, Dubai şirket kuruluşu ve UTPO başvurusunu içeren yaklaşık bir aylık bir prosedürle tamamlanabiliyor.

Londra'nın finansal ağı ile Dubai'nin yatırımcı potansiyelini birleştiren bu yapı, Türkiye'nin teknoloji ihracatında yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Londra-Dubai kombinasyonu, Türk teknoloji firmalarına küresel erişim, düşük risk ve yüksek prestij üçlüsünü sunarak sürdürülebilir büyüme için güçlü bir stratejik zemin de oluşturuyor. - İSTANBUL