Tiyatro Haberleri - Tiyatro Haber - Haberler

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Tiyatro Haberleri

Tiyatro haber, Tiyatro son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kırşehir'de mahallelerde ramazan etkinlikleri düzenleniyor

Kırşehir'de mahallelerde ramazan etkinlikleri düzenleniyor

Tiyatro - 18 Dakika Önce
ÇOCUKLUĞUNDA HAYRAN KALDIĞI SANATI YAŞATIYOR

ÇOCUKLUĞUNDA HAYRAN KALDIĞI SANATI YAŞATIYOR

Tiyatro - 1 Saat Önce
Zeyno Günenç kimdir? Zeyno Günenç eşi kim? Zeyno Günenç kminle evli, eşi kim?

Zeyno Günenç kimdir? Zeyno Günenç eşi kim? Zeyno Günenç kminle evli, eşi kim?

Tiyatro - 2 Saat Önce
5 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 5 Nisan'da ne oldu? 5 Nisan ne günü? 5 Nisan'da doğan ünlüler!

5 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 5 Nisan'da ne oldu? 5 Nisan ne günü? 5 Nisan'da doğan ünlüler!

Tiyatro - 10 Saat Önce
Elraenn ne demek? Kime Elraenn deniliyor? Elraenn nerede yayın yapıyor?

Elraenn ne demek? Kime Elraenn deniliyor? Elraenn nerede yayın yapıyor?

Tiyatro - Dün 22:04
Rus bombardımanı altındaki Mariupol'deki yıkım görüntülendi

Rus bombardımanı altındaki Mariupol'deki yıkım görüntülendi

Tiyatro - Dün 20:08
Hakim 'Ceren' kimdir? Hakim Ceren gerçek adı nedir? Naz Çağla Irmak kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...

Hakim 'Ceren' kimdir? Hakim Ceren gerçek adı nedir? Naz Çağla Irmak kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...

Tiyatro - Dün 18:22
Hakim 'Ayşe' kimdir? Hakim Ayşe Korkmaz gerçek adı nedir? Burcu Kara kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...

Hakim 'Ayşe' kimdir? Hakim Ayşe Korkmaz gerçek adı nedir? Burcu Kara kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...

Tiyatro - Dün 18:20
Hakim 'Gülbahar' kimdir? Hakim Gülbahar gerçek adı nedir? Hasibe Eren kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...

Hakim 'Gülbahar' kimdir? Hakim Gülbahar gerçek adı nedir? Hasibe Eren kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...

Tiyatro - Dün 18:12
Hakim 'Yasemin' kimdir? Hakim Yasemin gerçek adı nedir? Ebru Özkan kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...

Hakim 'Yasemin' kimdir? Hakim Yasemin gerçek adı nedir? Ebru Özkan kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...

Tiyatro - Dün 18:07
Hakim 'Azem' kimdir? Hakim Azem gerçek adı nedir? Yurdaer Okur kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...

Hakim 'Azem' kimdir? Hakim Azem gerçek adı nedir? Yurdaer Okur kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...

Tiyatro - Dün 18:02
Hakim 'Ozan' kimdir? Hakim Ozan gerçek adı nedir? Fatih Berk Şahin kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...

Hakim 'Ozan' kimdir? Hakim Ozan gerçek adı nedir? Fatih Berk Şahin kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...

Tiyatro - Dün 18:00
Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü'nün bu yılki sahipleri açıklandı

Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü'nün bu yılki sahipleri açıklandı

Tiyatro - Dün 18:00
'Tuncer Cücenoğlu Tiyatro Günleri' yarın başlayacak

"Tuncer Cücenoğlu Tiyatro Günleri" yarın başlayacak

Tiyatro - Dün 17:07

ÇOCUKLUĞUNDA HAYRAN KALDIĞI SANATI YAŞATIYOR
Yalıhüyük'te kukla tiyatro gösterisi yapıldı

Yalıhüyük'te kukla tiyatro gösterisi yapıldı

Tiyatro - Dün 16:07
Karacabey'de Ramazan bir başka güzel

Karacabey'de Ramazan bir başka güzel

Tiyatro - Dün 14:38
'36. Çocuk Şenliği', 23-24 Nisan'da yapılacak

"36. Çocuk Şenliği", 23-24 Nisan'da yapılacak

Tiyatro - Dün 13:22
Arif Hür Yazdı: Hazal Kaya ile Evli Olan Ali Atay Öyle Bir Şey Yaptı Ki...

Arif Hür Yazdı: Hazal Kaya ile Evli Olan Ali Atay Öyle Bir Şey Yaptı Ki...

Tiyatro - Dün 12:17
Hamile Olduğunu Duyurdu

Hamile Olduğunu Duyurdu

Tiyatro - Dün 12:17
Şehir Tiyatrosu Özel İzleyicilerini Ağırladı

Şehir Tiyatrosu Özel İzleyicilerini Ağırladı

Tiyatro - Dün 12:14
Sayra ve Çınar Atatürk Kitaplığı'nda anıldı

Sayra ve Çınar Atatürk Kitaplığı'nda anıldı

Tiyatro - Dün 11:26
Yasak Elma oyuncuları! Yasak Elma oyuncu kadrosunda kimler var?

Yasak Elma oyuncuları! Yasak Elma oyuncu kadrosunda kimler var?

Tiyatro - Dün 11:23
İzmir'deki depremde ölen ikizler, isimlerinin yaşatıldığı kütüphanede anıldı

İzmir'deki depremde ölen ikizler, isimlerinin yaşatıldığı kütüphanede anıldı

Tiyatro - Dün 09:28
Kınık'ta 2 Nisan Otizm Farkındalık buluşması gerçekleşti

Kınık'ta 2 Nisan Otizm Farkındalık buluşması gerçekleşti

Tiyatro - Dün 09:11
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Tiyatro - 03.04.2022
Ben Hala Evli Bir Kadınım

Ben Hala Evli Bir Kadınım

Tiyatro - 03.04.2022
Karagöz ve Hacivat Bursa'ya özgü tatların tarifini perdeden verdi

Karagöz ve Hacivat Bursa'ya özgü tatların tarifini perdeden verdi

Tiyatro - 03.04.2022
'Kahramanlar ve Soytarılar' tiyatro izleyicisiyle buluştu

"Kahramanlar ve Soytarılar" tiyatro izleyicisiyle buluştu

Tiyatro - 03.04.2022
Yıldırım'da gönüllerde sofralarda bir

Yıldırım'da gönüllerde sofralarda bir

Tiyatro - 03.04.2022
Öğrenciler antik kentte kitap okudu

Öğrenciler antik kentte kitap okudu

Tiyatro - 03.04.2022
Kızılcahamam'da tiyatro oyuncusu davulcu vatandaşları manilerle sahura kaldırıyor

Kızılcahamam'da tiyatro oyuncusu davulcu vatandaşları manilerle sahura kaldırıyor

Tiyatro - 03.04.2022
Elazığ Belediyesi'nden dolu dolu ramazan ayı programı... Vatandaşlar akın etti

Elazığ Belediyesi'nden dolu dolu ramazan ayı programı... Vatandaşlar akın etti

Tiyatro - 03.04.2022
Haftanın tarihine bakış

Haftanın tarihine bakış

Tiyatro - 03.04.2022
AFYONKARAHİSAR - Ramazan heyecanı başladı

AFYONKARAHİSAR - Ramazan heyecanı başladı

Tiyatro - 03.04.2022
EXPO Hatay'da ramazan şenliği düzenlendi

EXPO Hatay'da ramazan şenliği düzenlendi

Tiyatro - 02.04.2022
Cinsiyet değiştiren ABD'li oyuncu Elliot Page'in son görüntüsü şaşırttı

Cinsiyet değiştiren ABD'li oyuncu Elliot Page'in son görüntüsü şaşırttı

Tiyatro - 02.04.2022
İstanbul Valiliğinden Sultanahmet'teki ramazan etkinliklerine izin vermediği iddialarına yanıt Açıklaması

İstanbul Valiliğinden Sultanahmet'teki ramazan etkinliklerine izin vermediği iddialarına yanıt Açıklaması

Tiyatro - 02.04.2022
İBB ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın, Sultanahmet'te Ramazan etkinlikleri yapmasına izin verilmedi

İBB ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın, Sultanahmet'te Ramazan etkinlikleri yapmasına izin verilmedi

Tiyatro - 02.04.2022
Oyuncu İbrahim Gündoğan son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu İbrahim Gündoğan son yolculuğuna uğurlandı

Tiyatro - 02.04.2022
Şanlıurfa'da başarılı öğrencilere yönelik tiyatro oyunu düzenlendi

Şanlıurfa'da başarılı öğrencilere yönelik tiyatro oyunu düzenlendi

Tiyatro - 02.04.2022
Londra'daki Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivaline Türk oyunculardan çıkarmaTürkiye'den Londra'ya yıldız yağmuru

Londra'daki Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivaline Türk oyunculardan çıkarmaTürkiye'den Londra'ya yıldız yağmuru

Tiyatro - 02.04.2022
Oyuncu İbrahim Gündoğan için cenaze töreni düzenlendi

Oyuncu İbrahim Gündoğan için cenaze töreni düzenlendi

Tiyatro - 02.04.2022
Kıvanç Tatlıtuğ'dan Sürpriz Karar! Herkesi Şaşırttı

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Sürpriz Karar! Herkesi Şaşırttı

Tiyatro - 02.04.2022
13. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri ve Baba Sahne Oyun Yazma Yarışması'nın ödülleri verildi

13. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri ve Baba Sahne Oyun Yazma Yarışması'nın ödülleri verildi

Tiyatro - 02.04.2022
Doğum Amerika'da Düğün Adana'da

Doğum Amerika'da Düğün Adana'da

Tiyatro - 02.04.2022
Genç oyuncu Burak Yörük, trafikte tartıştığı İETT şoförüne saldırdı

Genç oyuncu Burak Yörük, trafikte tartıştığı İETT şoförüne saldırdı

Tiyatro - 02.04.2022
2 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 2 Nisan'da ne oldu? 2 Nisan ne günü? 2 Nisan'da doğan ünlüler!

2 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 2 Nisan'da ne oldu? 2 Nisan ne günü? 2 Nisan'da doğan ünlüler!

Tiyatro - 02.04.2022
Alparslan: Büyük Selçuklu'nun Kadrosuna Bomba Transfer!

Alparslan: Büyük Selçuklu'nun Kadrosuna Bomba Transfer!

Tiyatro - 01.04.2022
Van'da sağlık çalışanlarına yönelik tiyatro oyunu sahnelendi

Van'da sağlık çalışanlarına yönelik tiyatro oyunu sahnelendi

Tiyatro - 01.04.2022
İtalya'da Kovid-19'a yönelik OHAL uygulaması sona erdi

İtalya'da Kovid-19'a yönelik OHAL uygulaması sona erdi

Tiyatro - 01.04.2022
Rize'de Dünya Otizm Farkındalık gününde çocuklar doyasıya eğlendi

Rize'de Dünya Otizm Farkındalık gününde çocuklar doyasıya eğlendi

Tiyatro - 01.04.2022
Tosca Operası Zeliha Berksoy tarafından yeniden sahneye konulacak

Tosca Operası Zeliha Berksoy tarafından yeniden sahneye konulacak

Tiyatro - 01.04.2022
Devlet Opera ve Balesi, pandemi öncesi sistemine dönüyor

Devlet Opera ve Balesi, pandemi öncesi sistemine dönüyor

Tiyatro - 01.04.2022
BİTLİS'TE, 'AİLE İÇİ İLETİŞİM' PANELİ DÜZENLENDİ

BİTLİS'TE, 'AİLE İÇİ İLETİŞİM' PANELİ DÜZENLENDİ

Tiyatro - 01.04.2022
Çarşamba'da ramazan ayında çeşitli etkinlikler düzenlenecek

Çarşamba'da ramazan ayında çeşitli etkinlikler düzenlenecek

Tiyatro - 01.04.2022
ASEV THM Koristlerinden Solo Performans

ASEV THM Koristlerinden Solo Performans

Tiyatro - 01.04.2022
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı, birinci kim? 1 Nisan Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı, birinci kim? 1 Nisan Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir?

Tiyatro - 01.04.2022
8. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, 2 Haziran'da başlayacak

8. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, 2 Haziran'da başlayacak

Tiyatro - 01.04.2022
Uluslararası Beşiktaş Tiyatro Festivali Sona Erdi

Uluslararası Beşiktaş Tiyatro Festivali Sona Erdi

Tiyatro - 01.04.2022
'Tosca' operası seyirciyle buluşacak

"Tosca" operası seyirciyle buluşacak

Tiyatro - 01.04.2022
Kültür ve Turizm Müdürlüğü etkinlikleriyle dikkat çekti

Kültür ve Turizm Müdürlüğü etkinlikleriyle dikkat çekti

Tiyatro - 01.04.2022
Minik öğrencilerden kütüphaneye ziyaret

Minik öğrencilerden kütüphaneye ziyaret

Tiyatro - 01.04.2022
Kahramanmaraş'ta okul bahçeleri lavanta ve kekik kokacak

Kahramanmaraş'ta okul bahçeleri lavanta ve kekik kokacak

Tiyatro - 01.04.2022
Galataport'ta 'Nostalji İstanbul' etkinliği düzenlenecek

Galataport'ta "Nostalji İstanbul" etkinliği düzenlenecek

Tiyatro - 01.04.2022
Yıldırım ramazana hazır

Yıldırım ramazana hazır

Tiyatro - 01.04.2022
Miniklerden tiyatro gösterisi

Miniklerden tiyatro gösterisi

Tiyatro - 01.04.2022
E-Devlet üzerinden 47 bin 343 kişi engelli kimlik kartı sahibi oldu

E-Devlet üzerinden 47 bin 343 kişi engelli kimlik kartı sahibi oldu

Tiyatro - 01.04.2022
Ağrı'da 'Bir Teyyareci Vecihi Hürkuş' tiyatro oyunu sergilendi

Ağrı'da "Bir Teyyareci Vecihi Hürkuş" tiyatro oyunu sergilendi

Tiyatro - 01.04.2022
Kastamonu Belediyesi'nden Ramazan etkinliği

Kastamonu Belediyesi'nden Ramazan etkinliği

Tiyatro - 01.04.2022
Öğrenciler kitaplarını bu kez antik kentte okudu

Öğrenciler kitaplarını bu kez antik kentte okudu

Tiyatro - 01.04.2022
Tiyatro sahnesinde duygu dolu anlar yaşandı

Tiyatro sahnesinde duygu dolu anlar yaşandı

Tiyatro - 01.04.2022
Aşk Yaşadıklarını İtiraf Etti!

Aşk Yaşadıklarını İtiraf Etti!

Tiyatro - 01.04.2022
Tekirdağ'da 'Şanlı Tarihini Sahneye Taşı' tiyatro oyunları yarışması düzenlendi

Tekirdağ'da "Şanlı Tarihini Sahneye Taşı" tiyatro oyunları yarışması düzenlendi

Tiyatro - 01.04.2022
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Muğla, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkacak

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Muğla, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkacak

Tiyatro - 01.04.2022
Ünlü Ekonomist Sağman'dan Nazilli konferansı

Ünlü Ekonomist Sağman'dan Nazilli konferansı

Tiyatro - 01.04.2022
E-Devlet üzerinden 47 bin 343 kişi engelli kimlik kartı sahibi oldu

E-Devlet üzerinden 47 bin 343 kişi engelli kimlik kartı sahibi oldu

Tiyatro - 01.04.2022
Kartal Belediye Başkan Gökhan Yüksel, 1000 günlük icraatlarını paylaştı

Kartal Belediye Başkan Gökhan Yüksel, 1000 günlük icraatlarını paylaştı

Tiyatro - 01.04.2022
Sanatçı Altan Erkekli'den 'çevre duyarlılığı sanatla gelişir' mesajı Açıklaması

Sanatçı Altan Erkekli'den "çevre duyarlılığı sanatla gelişir" mesajı Açıklaması

Tiyatro - 01.04.2022
Son dakika haber! Başkan Gökhan Yüksel, 1000 günlük icraatlarını paylaştı

Son dakika haber! Başkan Gökhan Yüksel, 1000 günlük icraatlarını paylaştı

Tiyatro - 01.04.2022
Enver Aysever kimdir? Enver Aysever kaç yaşında, nereli? Enver Aysever hayatı ve biyografisi!

Enver Aysever kimdir? Enver Aysever kaç yaşında, nereli? Enver Aysever hayatı ve biyografisi!

Tiyatro - 01.04.2022
Son dakika haber! GENÇ OSMAN İLK DARBE? BELGESELİNİN GALASI GÜNGÖREN'DE YAPILDI

Son dakika haber! GENÇ OSMAN İLK DARBE? BELGESELİNİN GALASI GÜNGÖREN'DE YAPILDI

Tiyatro - 01.04.2022
Ağrı'da Bir Teyyareci Vecihi Hürkuş tiyatro oyunu sergilendi

Ağrı'da Bir Teyyareci Vecihi Hürkuş tiyatro oyunu sergilendi

Tiyatro - 01.04.2022
1 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 1 Nisan'da ne oldu? 1 Nisan ne günü? 1 Nisan'da doğan ünlüler!

1 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 1 Nisan'da ne oldu? 1 Nisan ne günü? 1 Nisan'da doğan ünlüler!

Tiyatro - 01.04.2022
Bridgerton 3. sezon olacak mı? Bridgerton 3. sezon ne zaman çıkacak?

Bridgerton 3. sezon olacak mı? Bridgerton 3. sezon ne zaman çıkacak?

Tiyatro - 31.03.2022
Viyana'da 'Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa Tiyatrosu' başlıklı konferans

Viyana'da "Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa Tiyatrosu" başlıklı konferans

Tiyatro - 31.03.2022
Oscar töreninde Will Smith'in tokat attığı Chris Rock olaydan sonra ilk kez konuştu: 'Olanları hala anlamaya çalışıyorum'

Oscar töreninde Will Smith'in tokat attığı Chris Rock olaydan sonra ilk kez konuştu: 'Olanları hala anlamaya çalışıyorum'

Tiyatro - 31.03.2022
Mete Horozoğlu'nun Son Hali Şaşırttı!

Mete Horozoğlu'nun Son Hali Şaşırttı!

Tiyatro - 31.03.2022
Darende'de kütüphane açıldı

Darende'de kütüphane açıldı

Tiyatro - 31.03.2022
Kahramankazan'da Kütüphaneler Haftası kutlandı

Kahramankazan'da Kütüphaneler Haftası kutlandı

Tiyatro - 31.03.2022
Göbeklitepe'de Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü konseri

Göbeklitepe'de Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü konseri

Tiyatro - 31.03.2022
SINIRDA SINIRSIZ EĞİTİM

SINIRDA SINIRSIZ EĞİTİM

Tiyatro - 31.03.2022
Karalar'dan gençlere: 'İşinizi iyi yapın'

Karalar'dan gençlere: "İşinizi iyi yapın"

Tiyatro - 31.03.2022
Mudanya'da belediye arazileri ayçiçeği tarlası olacak

Mudanya'da belediye arazileri ayçiçeği tarlası olacak

Tiyatro - 31.03.2022
Reshad Strik kimdir? Ailenin yeni üyesi Reşat kimdir? Ailenin Yeni Üyesi programının sunucusu kimdir? Reshad Strik kimdir? Reshad Strik nereli?

Reshad Strik kimdir? Ailenin yeni üyesi Reşat kimdir? Ailenin Yeni Üyesi programının sunucusu kimdir? Reshad Strik kimdir? Reshad Strik nereli?

Tiyatro - 31.03.2022
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli'nden kısa kısa

Tiyatro - 31.03.2022
Kahramanmaraş'ta 'Mehmet Akif Ersoy ile anlaşabilmek ve İstiklal Marşı' konulu konferans düzenlendi

Kahramanmaraş'ta "Mehmet Akif Ersoy ile anlaşabilmek ve İstiklal Marşı" konulu konferans düzenlendi

Tiyatro - 31.03.2022
Fransız aktör Samy Naceri, İstanbul'da çekilecek filmde başrol oynayacak

Fransız aktör Samy Naceri, İstanbul'da çekilecek filmde başrol oynayacak

Tiyatro - 31.03.2022
İzmir Devlet Tiyatrosu, Çehov'un 'Ayı' adlı okuma tiyatrosunu çocuklarla buluşturdu

İzmir Devlet Tiyatrosu, Çehov'un "Ayı" adlı okuma tiyatrosunu çocuklarla buluşturdu

Tiyatro - 31.03.2022
Balçovalı Çocuklara Kütüphane Haftasında Eğlenceli Etkinlik

Balçovalı Çocuklara Kütüphane Haftasında Eğlenceli Etkinlik

Tiyatro - 31.03.2022
Asırlık eski kahvehane, kütüphane olarak yıllardır hizmet veriyor

Asırlık eski kahvehane, kütüphane olarak yıllardır hizmet veriyor

Tiyatro - 31.03.2022
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