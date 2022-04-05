Tiyatro Haberleri - Tiyatro Haber - Haberler

Tiyatro Haberleri
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5 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 5 Nisan'da ne oldu? 5 Nisan ne günü? 5 Nisan'da doğan ünlüler!
Hakim 'Ceren' kimdir? Hakim Ceren gerçek adı nedir? Naz Çağla Irmak kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...
Hakim 'Ayşe' kimdir? Hakim Ayşe Korkmaz gerçek adı nedir? Burcu Kara kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...
Hakim 'Gülbahar' kimdir? Hakim Gülbahar gerçek adı nedir? Hasibe Eren kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...
Hakim 'Yasemin' kimdir? Hakim Yasemin gerçek adı nedir? Ebru Özkan kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...
Hakim 'Azem' kimdir? Hakim Azem gerçek adı nedir? Yurdaer Okur kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...
Hakim 'Ozan' kimdir? Hakim Ozan gerçek adı nedir? Fatih Berk Şahin kimdir, kaç yaşında? Dizileri ve filmleri...
Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü'nün bu yılki sahipleri açıklandı
Kızılcahamam'da tiyatro oyuncusu davulcu vatandaşları manilerle sahura kaldırıyor
İstanbul Valiliğinden Sultanahmet'teki ramazan etkinliklerine izin vermediği iddialarına yanıt Açıklaması
İBB ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın, Sultanahmet'te Ramazan etkinlikleri yapmasına izin verilmedi
Londra'daki Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivaline Türk oyunculardan çıkarmaTürkiye'den Londra'ya yıldız yağmuru
13. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri ve Baba Sahne Oyun Yazma Yarışması'nın ödülleri verildi
2 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 2 Nisan'da ne oldu? 2 Nisan ne günü? 2 Nisan'da doğan ünlüler!
Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı, birinci kim? 1 Nisan Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın 1. si kim oldu, kazanan isim kimdir?
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda Muğla, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkacak
Enver Aysever kimdir? Enver Aysever kaç yaşında, nereli? Enver Aysever hayatı ve biyografisi!
1 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 1 Nisan'da ne oldu? 1 Nisan ne günü? 1 Nisan'da doğan ünlüler!
Oscar töreninde Will Smith'in tokat attığı Chris Rock olaydan sonra ilk kez konuştu: 'Olanları hala anlamaya çalışıyorum'
Reshad Strik kimdir? Ailenin yeni üyesi Reşat kimdir? Ailenin Yeni Üyesi programının sunucusu kimdir? Reshad Strik kimdir? Reshad Strik nereli?
Kahramanmaraş'ta "Mehmet Akif Ersoy ile anlaşabilmek ve İstiklal Marşı" konulu konferans düzenlendi
İzmir Devlet Tiyatrosu, Çehov'un "Ayı" adlı okuma tiyatrosunu çocuklarla buluşturdu