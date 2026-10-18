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İzmir'de 19-25 Ekim'de tiyatro, opera ve konserler sanatseverlerle buluşacak

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İzmir'de 19-25 Ekim'de tiyatro, opera, müzikal, konser, söyleşi ve atölyeler sanatseverlerle buluşacak. Etkinlikler İzmir Devlet Tiyatrosu, Opera ve Balesi ile Senfoni Orkestrası'nın programlarını kapsayacak.

İzmir'de 19-25 Ekim'de tiyatro, opera, müzikal, konser, söyleşi ve atölyelerin yer aldığı kültür sanat etkinlikleri sanatseverlerle buluşacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu, Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi'nde "İki Yeşil Susamuru" ve "YUKO", Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi'nde de "Nizamülmülk" oyunlarını sahneleyecek.

İzmir Devlet Opera ve Balesi, 19 Ekim'de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi'nde "Bir Tenor Aranıyor" müzikalini, 24 Ekim'de ise İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında "Troya" operasını sahneye taşıyacak.

İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası da 25 Ekim'de aynı sahnede festival kapsamında "Sonbahar Esintileri" konseri verecek.

İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 22 Ekim'de Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Ahmed Adnan Saygun Salonu'nda "Hazan ve Ahenk" konseri düzenleyecek.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 23 Ekim'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde şef Rengim Gökmen yönetiminde, solist Olgu Kızılay, Cem Sevgi ve Yusuf Çelik'in katılımıyla sahne alacak.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu ise sanat yönetmeni Şavk Eryürek'in yönetiminde, 24 Ekim'de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Türk Dünyasından Ezgiler" konseri verecek.

İKSF'de söyleşi ve atölyeler

İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF), hafta boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Suzan Çöpür'ün "Ahşaba İlk Dokunuş: Ahşap Yakma" atölyesi ile piyanist Deniz Kocaman ve anlatıcı Didem Tarlalı'nın katılımıyla "Binbir Gecede Bir Gece" müzikli anlatısı 19 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Çevre bilimleri uzmanı Dr. Nesimi Ozan Veryeri'nin "Deniz ve Kıyıları Korurken: Akla Gelen Sorular" ile Avustralya Kültür Temsilcisi Gülay Özköprülü Pelin'in "Geçmişten Geleceğe Kent Belgeciliği" söyleşileri 20 Ekim'de yapılacak.

"İklimin Gölgesinde Pembe Eşitlik: Meme Kanserinde Ne Değişti?" semineri ile sanat yönetmeni Belkıs Hakan'ın "Şiir Günleri" dinletisi 22 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak.

Dr. Özlem Özkaya Öztopcu'nun "Bir Cumhuriyet Projesi: Halk-Aydın Buluşması Olarak Yurdu Gezen Ressamlar" ve Dr. Behçet Behiç Olgun'un "Cumhuriyet Dönemi Sanat Müzeleri: Dünya Müzeleri Bağlamında Mimari Tipolojiler" söyleşileri de 23 Ekim'de düzenlenecek.

Kaynak: AA
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