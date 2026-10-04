Tiyatrocu Ethem Özbora hayatını kaybetti! Acı haberi Selçuk Yöntem duyurdu

Tiyatrocu Ethem Özbora hayatını kaybetti! Acı haberi Selçuk Yöntem duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Devlet Tiyatroları'nın emekli dekoratörlerinden Ethem Özbora hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran Selçuk Yöntem, sınıf arkadaşına "Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Çok üzüldüm" sözleriyle veda etti.
- Devlet Tiyatroları'nın emekli dekoratörlerinden Ethem Özbora hayatını kaybetti.
- Ethem Özbora, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanat teknik müdür yardımcılığı görevinde bulundu.
- Ethem Özbora'nın cenazesi Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Devlet Tiyatroları'nın emekli dekoratörlerinden Ethem Özbora hayatını kaybetti. Özbora'nın vefatını, sınıf arkadaşı ve Devlet Tiyatrosu'nda birlikte çalıştığı usta oyuncu Selçuk Yöntem duyurdu.
SELÇUK YÖNTEM: ÇOK ÜZÜLDÜM
Acı haberi sosyal medya hesabından paylaşan Selçuk Yöntem, yıllarca aynı kurumda görev yaptığı sınıf arkadaşı Ethem Özbora'ya veda etti.
Yöntem, paylaşımında Özbora ile birçok oyunda birlikte çalıştıklarını belirterek, "Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.
IŞIL YÜCESOY'DAN DUYGUSAL VEDA
Ethem Özbora'nın ölümünün ardından Işıl Yücesoy da duygularını dile getirdi. Özbora'nın çok sayıda oyunun dekor tasarımında imzası bulunduğunu hatırlatan Yücesoy, "Olmadı be güzel kardeşim" sözleriyle üzüntüsünü ifade etti.
YILLARINI TİYATROYA ADADI
Devlet Tiyatroları'nın emekli dekoratörlerinden olan Ethem Özbora, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sanat teknik müdür yardımcılığı görevinde de bulundu. Uzun yıllar boyunca dekor tasarımcısı olarak çalışan Özbora; "Halktan Biri", "İzninle", "Ayak Bacak Fabrikası", "Hırçın Kız" ve "Hababam Sınıfı" gibi birçok yapımda görev aldı.
ZİNCİRLİKUYU'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Ethem Özbora'nın cenazesinin bugün öğle namazının ardından Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.