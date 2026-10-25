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Güven Kıraç sessiz sedasız evlendi! Gelinle yaş farkı dikkat çekti

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Güven Kıraç sessiz sedasız evlendi! Gelinle yaş farkı dikkat çekti
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'Vizontele', 'Behzat Ç.' ve 'İnci Taneleri' gibi yapımlarla tanınan usta oyuncu Güven Kıraç, dört yıldır birlikte olduğu Merve Topugil ile evlendi. Kendisinden 35 yaş küçük sevgilisiyle sade bir törenle nikah masasına oturan Kıraç'ın evliliği, katıldığı tiyatro galasında ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun aylar önce sevgilisini çevresindekilere "eşim" diye tanıtması ise dikkat çeken bir ayrıntı oldu.

  • Güven Kıraç, dört yıllık sevgilisi Merve Topugil ile geçtiğimiz günlerde sade bir nikah töreniyle evlendi.
  • Evlilik haberi, Kıraç'ın Baba Sahne'de düzenlenen 'Uçurtmanın Kuyruğu' adlı tiyatro oyununun galasına katılmasının ardından ortaya çıktı.
  • Merve Topugil, Güven Kıraç'tan 35 yaş küçük.

Güven Kıraç, özel hayatıyla ilgili sürpriz bir gelişmeyle yeniden magazin dünyasının dikkatini çekti. Ünlü oyuncunun dört yıllık sevgilisi Merve Topugil ile evlendiği ortaya çıktı.

DÖRT YILLIK AŞK NİKAH MASASINDA BİTTİ

Türk sinema ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Güven Kıraç, uzun süredir birlikte olduğu Merve Topugil ile hayatını birleştirdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre çift, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız evlendi. Gösterişli bir düğün organizasyonu yerine sade bir nikah törenini tercih eden ikilinin mutluluğuna yalnızca az sayıda yakınları tanıklık etti. Dört yıldır devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandıran çift, özel günlerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Kıraç'ın nikah masasına oturduğu haberi ise katıldığı bir etkinliğin ardından ortaya çıktı.

EVLİLİK HABERİ TİYATRO GALASINDA ORTAYA ÇIKTI

Ünlü oyuncu, hafta içinde Baba Sahne'de düzenlenen 'Uçurtmanın Kuyruğu' adlı tiyatro oyununun galasına katıldı. Kıraç'ın Merve Topugil ile evlendiği de bu etkinlik vesilesiyle ortaya çıktı. Çiftin evliliklerini kamuoyuna geniş çaplı bir duyuruyla açıklamak yerine yakın çevreleriyle sınırlı tutması dikkat çekti. 

MEĞER AYLAR ÖNCE EVLİLİĞİN SİNYALİNİ VERMİŞ

Güven Kıraç'ın evliliğine ilişkin dikkat çeken bir başka ayrıntı ise geçtiğimiz haziran ayında yaşandı. Ünlü oyuncu, Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Kardeş Türküler konserine Merve Topugil ile birlikte katıldı. Konserde sevgilisini çevresindeki kişilere "eşim" diye tanıtan Kıraç'ın bu sözleri, nikah haberinin ardından yeniden hatırlandı. O dönemde dikkat çekmeyen bu hitap, çiftin evlilik kararını daha önce almış olabileceği ihtimalini akıllara getirdi.

ARALARINDAKİ 35 YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Güven Kıraç ile Merve Topugil'in ilişkisi, ilk ortaya çıktığı dönemde aralarındaki yaş farkıyla dikkat çekmişti. Topugil'in ünlü oyuncudan 35 yaş küçük olduğu biliniyor. 

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıUğur Çetin:

Biz evlensek toplum sapık der ama ünlü olunca toplum onaylıyor bu ikiyüzlülük değil mi

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıali tartan:

Sapıklık bu olsa gerek

yanıt7
yanıt0
Haber Yorumlarıdervis koc:

Sağdan biri yapsa ne sapıklığı kalır ne sübyancılığı ama bunlara gelince özel hayat oluyor

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıSam Fisher:

Birader bunun sağla solla ne alakası var şimdi. Paran varsa zenginsen eşekle bile nikah kıyar kimsede sesini çıkarmaz .hikaye bu kadar.

yanıt2
yanıt1
Haber YorumlarıÖmer Faruk BATMAZ:

başkası vurur,sen av vurdum sanırsın kral. sen onu vuramazsın!

Yorum Beğen0
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