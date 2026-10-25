Güven Kıraç sessiz sedasız evlendi! Gelinle yaş farkı dikkat çekti

Güven Kıraç, özel hayatıyla ilgili sürpriz bir gelişmeyle yeniden magazin dünyasının dikkatini çekti. Ünlü oyuncunun dört yıllık sevgilisi Merve Topugil ile evlendiği ortaya çıktı.

DÖRT YILLIK AŞK NİKAH MASASINDA BİTTİ

Türk sinema ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Güven Kıraç, uzun süredir birlikte olduğu Merve Topugil ile hayatını birleştirdi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre çift, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız evlendi. Gösterişli bir düğün organizasyonu yerine sade bir nikah törenini tercih eden ikilinin mutluluğuna yalnızca az sayıda yakınları tanıklık etti. Dört yıldır devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandıran çift, özel günlerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Kıraç'ın nikah masasına oturduğu haberi ise katıldığı bir etkinliğin ardından ortaya çıktı.

EVLİLİK HABERİ TİYATRO GALASINDA ORTAYA ÇIKTI

Ünlü oyuncu, hafta içinde Baba Sahne'de düzenlenen 'Uçurtmanın Kuyruğu' adlı tiyatro oyununun galasına katıldı. Kıraç'ın Merve Topugil ile evlendiği de bu etkinlik vesilesiyle ortaya çıktı. Çiftin evliliklerini kamuoyuna geniş çaplı bir duyuruyla açıklamak yerine yakın çevreleriyle sınırlı tutması dikkat çekti.

MEĞER AYLAR ÖNCE EVLİLİĞİN SİNYALİNİ VERMİŞ

Güven Kıraç'ın evliliğine ilişkin dikkat çeken bir başka ayrıntı ise geçtiğimiz haziran ayında yaşandı. Ünlü oyuncu, Harbiye Açıkhava'da düzenlenen Kardeş Türküler konserine Merve Topugil ile birlikte katıldı. Konserde sevgilisini çevresindeki kişilere "eşim" diye tanıtan Kıraç'ın bu sözleri, nikah haberinin ardından yeniden hatırlandı. O dönemde dikkat çekmeyen bu hitap, çiftin evlilik kararını daha önce almış olabileceği ihtimalini akıllara getirdi.

ARALARINDAKİ 35 YAŞ FARKI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Güven Kıraç ile Merve Topugil'in ilişkisi, ilk ortaya çıktığı dönemde aralarındaki yaş farkıyla dikkat çekmişti. Topugil'in ünlü oyuncudan 35 yaş küçük olduğu biliniyor.

Kaynak: Haberler.com