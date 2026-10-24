Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İDOB ve MDTistanbul'un "Rüzgar Ağacı" eseri AKM'de prömiyer yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İDOB ve MDTistanbul'un 'Rüzgar Ağacı' eseri AKM'de prömiyer yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İKSV'nin 30. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında İDOB ile MDTistanbul'un ortak prodüksiyonu "Rüzgar Ağacı", AKM Tiyatro Sahnesi'nde prömiyer yaptı. Fernando Melo'nun koreografisini yaptığı eser, 2027'de de İDOB programında yer alacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 30. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) ile ortak prodüksiyon olarak sahnelenen "Rüzgar Ağacı" (Leaning Tree), Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Sahnesi'nde prömiyer yaptı.

Koreograf Fernando Melo'nun 2023'te Danish Dance Theatre için hazırladığı yapım, İDOB bünyesindeki modern dans topluluğu MDTistanbul tarafından yeniden sahneye taşındı.

Danimarkalı ressam Vilhelm Hammershoi'nin dünyasından esinlenen yapımın ışık tasarımını Raphael Solholm, kostüm tasarımını Maria Ipsen, sahne tasarımını ise Raphael Solholm ve Fernando Melo üstlendi. Müzik kaydı Copenhagen Phil, ses tasarımı ise Rafael Canete Fernandez imzası taşıyor.

İstanbul Tiyatro Festivali Programlama Yöneticisi Handan Uzal Dündar, gösterim öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin 30. yılı için özel ve kalıcı bir eser bırakma hayaliyle yola çıktıklarını belirtti.

İDOB ve MDTistanbul ile yaklaşık iki buçuk yıldır sürdürülen hazırlık sürecini aktaran Dündar, şunları kaydetti:

"30. festival hazırlığı için özel bir proje yapmayı hayal ediyorduk. Daha önce 'Nefes' gibi ikonik eserlerin bulunduğu festival geçmişimizde, yurt dışından bir koreograf getirip bir dans eseri üretebilme arzumuz vardı. Bu hayalleri kurarken yollarımız İDOB ve MDT ile kesişti. Can Akgün'ün yapıcı yaklaşımıyla birlikte Fernando Melo'nun bu özel eserini Türkiye'de MDTistanbul dansçılarıyla buluşturmak için çalıştık. Melo bir tablodan hareketle soyut bir eseri dekor, illüzyon ve müzikle iç içe geçirerek muazzam bir yapı ortaya koydu. Festivalin kalıcı bir eser bırakması ve iki sezon boyunca sahnelenecek olması bizim için çok kıymetli. Umarım bu, uzun soluklu bir işbirliğinin başlangıcı olur."

Gösteride dansçılar Anna Viktoria Zesakes, Berk Can Ceylan, Bianca Cerioni, Chiara Giorda, Demet Aksular, Ekin Ançel, Evrim Akyay, Miray Bacı, Tufan Elitaş, Tuğçe Göncü Ceylan, Müge Bayramoğlu, Kamola Rashidova, Ferhat Güneş, Mert Aksu dönüşümlü olarak sahne aldı.

Yarın sahnelenecek Rüzgar Ağacı, 2027 yılında da İDOB programında yer almaya devam edecek.

Kaynak: AA
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
Hadise'den 'Yok artık' dedirten kapanış dansı

İzleyen herkes aynı soruyu soruyor: Bu nasıl dans Hadise?

İşçiler ölümle burun buruna geldi! İşte o korkunç anlar

İşçiler ölümle burun buruna geldi! İşte o korkunç anlar
Sultanbeyli'de düşünce merkezine verilen isim Kurtulmuş'u duygulandırdı

Düşünce merkezine verilen isim Kurtulmuş'u duygulandırdı
İzmir'de otel havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 6 yaşındaki çocuk hâlâ yoğun bakımda! Bilirkişi raporu: Tedbir alınmamış

Otel havuzunda can pazarı! Bilirkişi raporu 'tedbir yok' dedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul Barosu seçimlerinde ilginç anlar: Başkan adayı kürsüye çıkıp türkü söyledi

Baro seçiminde ilginç anlar! Başkan adayı kürsüde türkü okudu
Koruyucu ailesi olduğu bebeğe 2 yaşında otizm teşhisi konuldu! Bedia Pişkin: Ömrümüz yettiğince bakacağız

21 günlükken kucağına aldı! Otizm teşhisinden sonra verdiği söz
O eski görüntülerinden eser yok! İşte tahliye olan İzzet Yıldızhan'ın hali

O eski görüntülerinden eser yok! İşte tahliye olan İzzet Yıldızhan'ın hali
Kılıçdaroğlu'ndan törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...

Törene damga vuran özeleştiri: Yerimizde krallar gibi oturup...
Avrupa'nın göbeğinde protesto dalgası! Fransa'da sokaklar karıştı

Ülke yangın yeri! Binlerce polis öfkeli kalabalıkla karşı karşıya
“Adli Süreçteki Çocuk: Adalet, Koruma ve Sorumluluk” paneli gerçekleştirildi

Çocukların adli süreçleri için önemli buluşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hocasına anlamlı ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan yıllar sonra hocasının kapısını çaldı