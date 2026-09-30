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Moskova'daki Pokrovka Tiyatrosu'nda 'Stanislavskiy/Çehov' oyunu seyirciyle buluştu

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Moskova'daki Pokrovka Tiyatrosu'nda 'Stanislavskiy/Çehov' oyunu seyirciyle buluştu
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Moskova'daki Pokrovka Tiyatrosu'nda, Türk kültüründen unsurların yer aldığı 'Stanislavskiy/Çehov' adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu. Eylül 1928'de Berlin'deki bir Türk kafesinde Stanislavskiy ile Çehov'un buluşmasını konu alan oyunun prömiyeri kasım ayında yapılacak.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türk kültüründen unsurların yer aldığı "Stanislavskiy/Çehov" adlı tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu.

Moskova'daki Pokrovka Tiyatrosu'nda düzenlenen özel gösterime Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Günhan Emre Ersoy, diplomatlar, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri ile davetliler katıldı.

Amina Zhaman tarafından yazılan ve gerçek olaylardan esinlenen tek perdelik felsefi komedi, Eylül 1928'de Berlin'deki bir Türk kafesinde Rus tiyatrosunun önemli isimleri Konstantin Stanislavskiy ile Mihail Çehov'un buluşmasını konu alıyor.

Stanislavskiy ve Çehov'un yanı sıra kafede çalışan Güler adlı genç Türk kadının üçüncü karakter olarak yer aldığı oyunda, Türk kültürüne ait unsurlar hikayenin doğal akışı içinde işleniyor.

Türk kafesinde geçen oyunda Türk çayı, Türk kahvesi, lokum ve kahve falının yanı sıra İstanbul'a ilişkin göndermeler de yer alıyor.

Etkinlik kapsamında tiyatro gösterimi öncesinde ebru gösterisi yapıldı.

"Stanislavskiy/Çehov" adlı tiyatro oyununun prömiyeri kasım ayında gerçekleşecek.

Kaynak: AA
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