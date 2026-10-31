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Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar

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Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar Haber Videosunu İzle
Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın tiyatro oyununda dikkat çeken anlar
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Ünlü oyuncular Evrim Alasya ve Emre Kınay'ın birlikte sahne aldığı tiyatro oyununda eğlenceli anlar yaşandı. Alasya'nın performansı karşısında kendisini tutamayan Kınay, sahnede gülmeye başladı. O anlarda salondaki izleyiciler de kahkahalara boğuldu.

"İki Bekar" isimli tiyatro oyunuyla izleyicinin karşısına çıkan Evrim Alasya ve Emre Kınay’ın sahnesinde eğlenceli anlar yaşandı.

EMRE KINAY KENDİNİ TUTAMADI

Komedi türündeki oyunda Alasya'nın kendini rolüne kaptırdığı anlar, renkli görüntülere sahne oldu. Emre Kınay kendisini tutamayarak gülmeye başlarken, salonda da kahkahalar yükseldi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Evrim Alasya'nın rolüne kendisini kaptırdığı ve Emre Kınay'ın gülmekten kendisini alamadığı anlar, tiyatro salonundaki bir izleyici tarafından kaydedildi. 

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıabbas dursun:

laik türkçesinde rezilliğin adı eğlence olmuş

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Haber Yorumlarıihsantekinn:

REZİLLİK DİZ BOYU VER ISIRSIN ELİNİ

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Haber YorumlarıHakan:

zurna calmak akkilarina gelmistir

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Haber YorumlarıMustafa Naz:

saksofon calmayi taklit etmis .ne var bunda iciniz fesat

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