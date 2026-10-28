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Of'ta Pınaraltı İlk ve Ortaokulunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı düzenlendi

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Of'ta Pınaraltı İlk ve Ortaokulunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı düzenlendi
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Of'ta Pınaraltı İlk ve Ortaokulunun konferans salonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Öğrencilerin müzikli gösteri, mehter ve tiyatro oyunu sunduğu programda İlçe Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Of'ta Pınaraltı İlk ve Ortaokulunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul Müdürü Cemal Kızıltay'ın selamlama konuşmasının ardından Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mehmet Aydın, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Cumhuriyet'in kazanımlarının anlatıldığı programda öğrenciler tarafından müzikli gösteriler, mehter gösterisi ve tiyatro oyunu sahnelendi.

Programın sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, velilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA
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