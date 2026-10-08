Necla Uygur'un o röportajı yeniden hatırlandı: Sıra bende

Necla Uygur'un o röportajı yeniden hatırlandı: Sıra bendeGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden, merhum Nejat Uygur'un eşi Necla Uygur, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi oğulları Behzat ve Süheyl Uygur duyururken, sanatçının Genco Erkal'ın vefatının ardından verdiği bir röportaj yeniden hatırlandı. Uygur'un tiyatro dünyasındaki kayıplarla ilgili soruya verdiği "Sıra bende." yanıtı dikkat çekti.
- Türk tiyatrosu sanatçısı Necla Uygur, 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
- Necla Uygur, Genco Erkal'ın ölümünün ardından verdiği bir röportajda "Sıra bende" yanıtını vermişti.
- Necla Uygur, Genco Erkal ile eşi Nejat Uygur'un aynı yaşta (86) hayatını kaybettiğini ve Genco Erkal'ın turne arkadaşı olduğunu belirtmişti.
Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Necla Uygur'un 89 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından geçmişte verdiği bir röportaj yeniden hatırlandı. Uygur'un Genco Erkal'ın ölümünden sonra söylediği iki kelime, vefat haberinin ardından farklı bir anlam kazandı.
89 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ
Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Necla Uygur, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 89 yaşında hayatını kaybeden Uygur'un vefat haberini oğulları Behzat Uygur ve Süheyl Uygur duyurdu. Merhum tiyatro sanatçısı Nejat Uygur'un eşi olan Necla Uygur'un ölümünün ardından, yıllar önce verdiği bir röportajdaki ifadeleri yeniden hatırlandı.
GENCO ERKAL SORUSUNA "SIRA BENDE" YANITINI VERMİŞTİ
Necla Uygur, usta tiyatrocu Genco Erkal'ın hayatını kaybetmesinin ardından kendisine yöneltilen bir soruya kısa ancak dikkat çekici bir yanıt vermişti. Röportaj sırasında muhabirin, "Yani son dönemde tiyatroda ve sinemada bir yaprak dökümü yaşanıyor. Genco Bey'i kaybettik, Genco Erkal'ı." sözleri üzerine Uygur, "Sıra bende." demişti.
Bu yanıt karşısında muhabir ise "Suna Hanım, Allah korusun, öyle demeyin." ifadelerini kullanmıştı. Uygur'un ölümünün ardından yeniden hatırlanan bu konuşma, sanatçının geçmişte ölüm ve kayıplar üzerine yaptığı değerlendirmeyi bir kez daha gündeme getirdi.
"GENCO ERKAL BENİM TURNE ARKADAŞIMDI"
Aynı röportajda Genco Erkal ile olan geçmişinden de söz eden Necla Uygur, ünlü sanatçının ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirmişti. Uygur, Genco Erkal ile eşi Nejat Uygur'un aynı yaşta hayatını kaybettiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: "Ne söyleyebilirim, çok acı. Genco Erkal ile eşim aynı yaşta vefat etti. 86 yaşında o da vefat etti. Genco Erkal benim turne arkadaşımdı."