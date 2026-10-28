Cihat Tamer kimdir? 65 yıllık oyuncu ünlülüğün ekmek yedirmediğini söyledi

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"Yok. O kadar. Ekmek yok." Cihat Tamer, Ceyda Düvenci'nin "Ünlülük ekmek yediriyor mu?" sorusuna böyle cevap verdi. 83 yaşındaki oyuncu, 65 yılı aşan meslek hayatında ekmeğini çalışarak kazandığını ve bugün de tiyatro yaptığını söyledi.

Bizimkiler ve Mahallenin Muhtarları dizileriyle tanınan Tamer, sahneye ilk kez 1959'da Bakırköy Halkevi'nde amatör olarak çıkmıştı.

CİHAT TAMER ÜNLÜLÜK HAKKINDA NE DEDİ?

Cihat Tamer, ünlülüğün kendisine ekmek yedirmediğini, bugünlere emek vererek geldiğini söyledi. Kendi kuşağının bu mesleğe şöhret ya da para için girmediğini anlattı: "Bizim kuşağın çoğunda bu vardır."

Şöhretin ve paranın sonradan geldiğini kabul etse de işin değişmediğini söyledi. "Halen kazmaya çalışıyoruz. Tiyatro yapıyoruz" dedi.

CİHAT TAMER KİMDİR?

Cihat Tamer, tiyatro, sinema ve televizyonda çalışan bir oyuncu. Asıl adı Ahmet Cihat Tamer. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden mezun oldu.

Amatör tiyatroya 1959'da Bakırköy Halkevi'nde başladı, 1961'de Münir Özkul Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Sonraki yıllarda Bulvar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare, Devekuşu Kabare ve Dostlar Tiyatrosu'nda oynadı. Ercan Yazgan'la birlikte bir tiyatro kurdu, oyun yönetti ve oyunculuk dersi verdi. Çağdaş Sahne Oyuncuları Derneği (ÇASOD) üyesi.

CİHAT TAMER KAÇ YAŞINDA?

Cihat Tamer 83 yaşında. 26 Şubat 1943'te doğdu.

CİHAT TAMER NERELİ?

Cihat Tamer İstanbul doğumlu. Oyunculuğa da İstanbul'da, Bakırköy Halkevi'nin amatör sahnesinde başladı.

CİHAT TAMER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Cihat Tamer'i geniş kitle en çok Bizimkiler, Perihan Abla ve Mahallenin Muhtarları dizilerinden tanıyor. Televizyondaki işleri arasında Ne Münasebet, 20 Dakika, Tövbeler Tövbesi (2011) ve Vermem Seni Ellere (2023) de var.

CİHAT TAMER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Cihat Tamer sinemada Gerzek Şaban, Bir Yudum Sevgi (1984), Dağınık Yatak (1984) ve Değirmen (1986) gibi filmlerde rol aldı. Güneşi Gördüm, Beyaz Melek, Mucize (2014), Vezir Parmağı (2017) ve Paranoya (2024) de filmografisinde yer alıyor.