Hülya Avşar’dan yeni karar: Dizi defterini kapattım

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Hülya Avşar, rol aldığı “Aynı Yağmur Altında” dizisinin 7. bölümde final yapmasının ardından dizi sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapımların yeterince şans tanınmadan yayından kaldırıldığını söyleyen sanatçı, “ Dizi defterini kapattım” dedi.

“FIRSAT BİLE VERMİYORLAR”

Dizi sektöründe yaşanan rekabetten yakınan Avşar, yapımcı ve senaristler arasında “garip bir savaş” olduğunu belirterek herkesin birbirinin önünü kesmeye çalıştığını söyledi. Sanatçı, dizilerin karşısına güçlü yapımlar konulmasa bile yeni projelere fırsat verilmesi gerektiğini ifade etti.

"KÜT DİYE KESİYORLAR DİZİYİ"

Avşar, “Bir bakıyorsun gayet iyi gidecekken fırsat bile vermiyorlar, küt diye kesiyorlar diziyi. Ben öyle şeylerle uğraşamıyorum açıkçası. Ben o oyunlara gelmek istemiyorum. Dizi defterini kapattım” diye konuştu.

“Kanlı Nigar” müzikaliyle tiyatro sahnesine dönmeye hazırlanan Avşar, televizyon dizilerinde rol almama kararıyla gündeme geldi.