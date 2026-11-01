Öykü Karayel kimdir? Altın Portakal'da en iyi kadın oyuncu seçildi

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Öykü Karayel, 63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Antalya Cam Piramit'teki kapanış töreninde ödül, Yeşim Ustaoğlu'nun yönettiği Artakalan filmindeki rolüne verildi.

Gecenin büyük ödülü Ragıp Türk'ün Taş ve Tüy filmine gitti. Artakalan ise törenden dört ödülle ayrıldı.

ÖYKÜ KARAYEL HANGİ FİLMLE ÖDÜL ALDI?

Öykü Karayel, ödülü Yeşim Ustaoğlu'nun Artakalan filmindeki performansıyla kazandı. Ödülü sahnede jüri üyesi Fatih Artman verdi.

Film aynı gece En İyi Yönetmen (Yeşim Ustaoğlu), En İyi Görüntü Yönetmeni (Kırıl Prodonov) ve En İyi Sanat Yönetmeni (Osman Özcan, Görkem Canbolat) ödüllerini de aldı.

Karayel konuşmasında oyun arkadaşlarına ve ekibe teşekkür etti; zor koşullarda geçen çekimlerdeki emeğin kendisini duygulandırdığını söyledi. Canlandırdığı karakterin özgürlük için acılı bir yola çıktığını hatırlatan oyuncu, ödülü özgürlük adına aldığını belirtti.

ÖYKÜ KARAYEL KİMDİR?

Öykü Karayel, dizi, sinema ve tiyatroda oynayan bir oyuncu. Çemberlitaş Kız Lisesi'ni bitirdi, Kenter Tiyatrosu'nda kısa bir eğitim aldı ve 2007'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi.

İlk profesyonel rolü Tiyatro Krek'in sahnelediği Güzel Şeyler Bizim Tarafta oyunundaki Ayşe'ydi. Bu rolle Efes Özel Ödülü'nü ve Tiyatro Eleştirmenleri Derneği'nin Genç Yetenek Ödülü'nü kazandı.

ÖYKÜ KARAYEL KAÇ YAŞINDA?

Öykü Karayel 36 yaşında. 21 Ağustos 1990'da İstanbul'da doğdu.

ÖYKÜ KARAYEL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Öykü Karayel'in ilk büyük televizyon rolü, 2011-2013 yıllarında yayımlanan Kuzey Güney'deki Cemre Çayak'tı. Ardından Kara Para Aşk'ta İpek'i, Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de Dilruba Sultan'ı oynadı.

2017-2018'de Kalp Atışı'nda Dr. Eylül Erdem, 2018-2019'da Muhteşem İkili'de Yağmur Bulut oldu. 2020'de Bir Başkadır'da Meryem'i, 2021-2022'de Kaderimin Oyunu'nda Asiye'yi canlandırdı.

Sinemaya 2015 yapımı Bulantı ile geçti. Aynı yıl Toz'da, 2017'de İşe Yarar Bir Şey'de, 2018'de Put Şeylere'de rol aldı.

ÖYKÜ KARAYEL EVLİ Mİ?

Öykü Karayel evli. Şarkıcı Can Bonomo ile Temmuz 2018'de evlendi; çiftin bir çocuğu var.