Jack Lowden kimdir? Yeni James Bond adaylarından Jack Lowden kaç yaşında?

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James Bond rolü için son seçmelere kalan isimlerden biri İskoç oyuncu Jack Lowden. Variety'nin 22 Ekim 2026'da yayımladığı listede Lowden'ın yanında Callum Turner da var; Daniel Craig'in ardından 007'yi kimin oynayacağına karar verecek olan Amazon MGM ise henüz bir isim açıklamadı.

Lowden'ın adı bu yarışta ilk kez geçmiyor. Slow Horses dizisinde birlikte oynadığı Gary Oldman, eylülde onu desteklediğini söylemişti.

JACK LOWDEN JAMES BOND OLACAK MI?

Jack Lowden yeni James Bond için final seçmelerine çağrılan oyuncular arasında, ama stüdyo kararını açıklamadı. Gary Oldman eylül 2026'da Kanada'daki The Morning Show programına konuk olduğunda Amazon MGM'nin seçimini çoktan yaptığını, yalnızca duyurmadığını anlattı ve kendi adayının Slow Horses'taki rol arkadaşı Lowden olduğunu söyledi. Sözü kısaydı: "Seçimlerini yaptılar ama henüz açıklamadılar." Bahis sitelerinde de Lowden ekimde favori.

JACK LOWDEN KİMDİR?

Jack Lowden, tiyatrodan gelen İskoç bir oyuncu. Royal Scottish Academy of Music and Drama'nın (bugünkü adıyla Royal Conservatoire of Scotland) oyunculuk bölümünü 2011'de bitirdi, mezun olmadan önceki sezon National Theatre of Scotland'ın Black Watch oyununda Cammy'yi oynuyordu.

2014'te Ghosts oyunundaki Oswald rolüyle Olivier Ödülleri'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu seçildi. Henüz 23 yaşındaydı. 2019'da Reiver Pictures adlı yapım şirketini kurdu.

JACK LOWDEN NERELİ?

Jack Lowden, İngiltere'nin Essex bölgesinde İskoç bir ailenin çocuğu olarak doğdu ama çocukluğu İskoçya'nın güneyinde, İngiltere sınırına yakın Oxton köyünde geçti. Earlston High School'da okudu.

JACK LOWDEN KAÇ YAŞINDA?

Jack Lowden 2 Haziran 1990'da doğdu, 36 yaşında.

JACK LOWDEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Jack Lowden'ı geniş kitleye BBC'nin 2016 yapımı Savaş ve Barış (War & Peace) dizisindeki Nikolai Rostov tanıttı. Apple TV'nin casusluk dizisi Slow Horses'ta ise 2022'den beri MI5'ın gözden çıkardığı ajan River Cartwright'ı oynuyor. Sırada Netflix'in Aşk ve Gurur (Pride and Prejudice) uyarlaması var, orada Bay Darcy'yi canlandırıyor.

JACK LOWDEN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Jack Lowden, Christopher Nolan'ın 2017 yapımı Dunkirk filminde Spitfire pilotu Collins'i, 2018'de İskoçya Kraliçesi Mary'de Lord Darnley'i oynadı. Filmografisinde '71 ve Calibre gibi İngiliz yapımları da var.

JACK LOWDEN'IN EŞİ KİM?

Jack Lowden'ın eşi İrlandalı oyuncu Saoirse Ronan. İkili, Lowden'ın Lord Darnley'i, Ronan'ın Kraliçe Mary'yi oynadığı İskoçya Kraliçesi Mary filminin setinde tanıştı.