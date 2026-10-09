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Necla Uygur'un ölümünün ardından o sözleri yeniden hatırlandı: Sıra bende

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Nejat Uygur'un eşi, usta tiyatro sanatçısı Necla Uygur, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ölüm haberini oğlu Behzat Uygur'un duyurduğu sanatçının, iki yıl önce Genco Erkal'ın vefatının ardından verdiği röportaj yeniden hatırlandı. Uygur'un o dönem söylediği "Sıra bende" sözleri, ölümünün ardından tekrar hatırlandı.

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Necla Uygur hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören sanatçının ölümünü oğlu Behzat Uygur duyurdu. Uygur'un vefatının ardından, 2024 yılında Genco Erkal'ın kaybı üzerine yaptığı açıklamalar yeniden hatırlandı.

"SIRA BENDE" DEMİŞTİ

Necla Uygur, Genco Erkal'ın hayatını kaybetmesinin ardından bir röportaj vermiş, tiyatro dünyasında yaşanan kayıplarla ilgili soruları yanıtlamıştı.

Muhabirin Genco Erkal'ın ölümünü hatırlatması üzerine usta sanatçı, yalnızca iki kelimelik bir yanıt vermişti: "Sıra bende."

Aradan geçen iki yılın ardından Necla Uygur'un da hayatını kaybetmesiyle bu sözleri yeniden hatırlandı.

"GENCO ERKAL BENİM TURNE ARKADAŞIMDI"

Necla Uygur, aynı röportajda Genco Erkal ile yıllar öncesine dayanan dostluğundan da bahsetmişti.

Erkal'ın, eşi Nejat Uygur ile aynı yaşta hayatını kaybettiğini belirten sanatçı, "Ne söyleyebilirim, çok acı. Genco Erkal ile eşim aynı yaşta vefat etti. 86 yaşında o da vefat etti. Genco Erkal benim turne arkadaşımdı" ifadelerini kullanmıştı.

CENAZESİ FERİKÖY'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Necla Uygur'un cenazesi, 9 Ekim Cuma günü Teşvikiye Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanacak. Sanatçı, Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

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