Şerafettin Kaya'nın yazıp yönettiği Sıradanlar filminin çekimleri İstanbul'da başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Tiyatro ve sinema oyuncusu Şerafettin Kaya'nın yazıp yönettiği "Sıradanlar"ın çekimleri, İstanbul'un Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde başladı.

Dostluk, aşk, yalnızlık ve toplumsal adaletsizlikleri odağına alan film, farklı hayatlar süren insanların kesişen yolları üzerinden sıradan bir yaşamın anlamını sorguluyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Suat Arıkan, Şerafettin Kaya, Gül Gülsün Yıldız, Hacı Ali Konuk, Volga Sorgu, Tankut Kılınç, Kübra Yüksel, Yağmur Bulut, Halit Hamarat, Göksel Eren, Müge Karataş ve İbrahim Sevinç yer alıyor.

Farklı hayatlar aynı hikayede buluşuyor

Filmde geçmişte uğradığı haksızlıkların öfkesini taşıyan Namık, ailesinin kendisi için çizdiği hayatı reddeden sokak ressamı Yıldız ve müzisyen olma hayalinin peşinden giden Meliha öne çıkan karakterler arasında bulunuyor.

Yetiştirme yurdundan ayrıldıktan sonra sokakta kendi hayatını kurmaya çalışan Salih, şiir ve fanzinler aracılığıyla kendine bir dünya yaratırken suçun içinde yaşam mücadelesi veren Yunus da hikayenin önemli karakterleri arasında yer alıyor.

Karakterler arasında gelişen dostluk, aşk ve dayanışma ilişkileri, ekonomik sıkışmışlık, geçmişle hesaplaşma ve giderek sertleşen çatışmalarla sınanıyor. Film, bu farklı yaşam deneyimlerinden hareketle sıradan bir hayatın güvenli bir sığınak mı yoksa insanı kendisinden uzaklaştıran bir düzen mi olduğu sorusuna odaklanıyor.

"Derdim hiçbir zaman film çekmek olmadı"

Filmin ortaya çıkış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan yönetmen Şerafettin Kaya, "Derdim hiçbir zaman film çekmek olmadı. Anlatılmak istenenleri anlatma çabası oldu." ifadesini kullandı.

Film yapım sürecini uzun bir yolculuğa benzeten Kaya, kendisini "Muavinsiz uzun yol otobüsü şoförü gibi kendimi tanımlıyorum. Ama hedefe varmak çok önemli." sözleriyle anlattı.

Filmin karakterlerin iç dünyalarını ve çıkmazlarını şiirsel bir dille yansıttığını belirten Kaya, "Kurduğumuz her replik bir şiir gibi. İç dünyamızı dışarı atmak çok zor. Filmin içindeki o çıkmazı anlatmak için lirik bir dil kullandım." açıklamasını yaptı.

Kaya'nın daha önce yönettiği "Ben İyi Biri Olmadan Önce" filmi, 2021'de Uluslararası 9. Paris Play Film Festivali'nde "En İyi Sinema Filmi" ödülünü kazanmıştı.

Kaynak: AA