Cumhuriyet'in 103. yılı CSO Ada Ankara'da tango, türkü ve tiyatroyla kutlandı

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Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla CSO Ada Ankara'da düzenlenen "Cumhuriyet Tangoları" ve "Cumhuriyetin Sesi" konserleri ile "Göğe Yazılmış Bir Alp" tiyatro oyunu sanatseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da düzenlenen "Cumhuriyet Tangoları" konserinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği Türkçe tangolar, valsler ve popüler eserler seslendirildi.

"Dinçer Özer ile Ritmik Söyleşi" başlığıyla gerçekleştirilen konserde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer'in yönetiminde Figen Genç ve Yeliz Bozkurt solist olarak sahne aldı.

Macit Maral saksafon, Kemal Özen akordeon, Okyay Şenocak gitar ve vokal, Kemal Günuç piyano, Güneş Apaydın bas gitar ve Zeki Ertunç ise davul performansıyla programa eşlik etti.

Konser öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şef Dinçer Özer, Cumhuriyet'in 103. yılını sahnede kutlamaktan duydukları heyecanı dile getirdi.

Konserde Atatürk'ün sevdiği eserlere yer verdiklerini belirten Özer, "Aynı zamanda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü hep birlikte anacağız ve onun sevdiği Türkçe tangoları, Türkçe valsleri seslendireceğiz. Popüler eserlerden oluşan bir programla Ankara seyircimizin önüne çıkacağız. Çok güzel bir konser olacağını düşünüyoruz." dedi.

Sanatseverlerin konsere gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade eden Özer, "Bütün biletlerimiz satıldı. Hiç yer kalmadı. Hala telefonlarımız çalıyor. Bu da bizi çok mutlu etti." diye konuştu.

Cumhuriyet'in kuruluşuyla çok sesli müziğin gelişimine verilen öneme değinen Özer, Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı İstanbul'dan Ankara'ya taşıdığını hatırlattı.

Özer, "Çok sesli müziğin, özellikle Türk melodilerinin dünya çapında yayılması için çok büyük emek verdiğini düşünüyoruz. Bunun en büyük örneği de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasıdır. Biz de Senfoni Orkestrası olarak bu görevi layıkıyla yaptığımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Ritmik Söyleşi" projesiyle sanatçılar ve seyirciler buluşuyor

Konserin "Ritmik Söyleşi" konseptiyle gerçekleştirildiğini anlatan Özer, 21'inci yılına ulaşan ritim festivalinin yanı sıra farklı sanat dallarından isimleri bir araya getirmek amacıyla yeni bir proje geliştirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası çatısı altında yeni projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Özer, 16 Kasım'da aileler ve çocuklara yönelik "Ritmi Yakala" adlı programın gerçekleştirileceğini bildirdi.

"Cumhuriyetin Sesi" konserinde türküler, şarkılar ve danslar buluştu

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen "Cumhuriyetin Sesi - 103. Yıl Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri"nde ise Türk müziğinin farklı türleri ve sahne sanatları bir araya geldi.

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu şefi Özgür Ulaş Doğanoğlu, AA muhabirine, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı koro ve topluluklarla Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Konserin içeriğine ilişkin bilgi veren Doğanoğlu, "Özellikle Cumhuriyet'i, Cumhuriyet'in coşkusunu anlatan şarkılar, türküler ve danslar seyircilerimizle beraber olacak. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Türk Halk Müziği Korosu ve Sahne Sanatları Topluluğu'nun birbirinden değerli ses, saz ve dans sanatçıları bu güzel gecede seyircilerle birlikte olacak." diye konuştu.

Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu Şefi Ahmet Mustafa Yelden de programda Türk halk müziğinin yanı sıra klasik Türk müziği eserlerine ve Atatürk'ün sevdiği eserlere de yer verdiklerini aktardı.

Atatürk'ün Türk halk müziğine verdiği öneme dikkati çeken Yelden, Atatürk'ün Diyarbakırlı sanatçı Celal Güzelses'i canlı dinlediğini belirterek konser repertuvarında Mahzuni Şerif'in eserlerine de yer verdiklerini anlattı.

Yelden, ayrıca "Anadolu Benim Yurdum", Kırşehir yöresinden "Bağa Gel Bostana Gel" ve kardeş ülke Azerbaycan'dan "Bayram Geldi Elimize" eserlerinin de seslendirileceğini belirterek, bu eserlerle Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sanatseverlere yaşatmayı amaçladıklarını ifade etti.

Ziya Gökalp'in yaşamı sahneye taşındı

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından "Göğe Yazılmış Bir Alp" adlı oyun da CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da sahnelendi.

Derya Özer'in kaleme aldığı, Cem Sel'in yönettiği oyun, Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden Ziya Gökalp'in yaşamını ve fikir dünyasını konu aldı.

Eserde, bir milletin yeniden doğuş hikayesi, Ziya Gökalp'in hakikat, kimlik ve ideal arayışı üzerinden izleyiciye aktarıldı.

Kaynak: AA