Patrick Stewart neden öldü? Star Trek ve X-Men’in efsane oyuncusu Patrick Stewart kimdir, kaç yaşındaydı?

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Sir Patrick Stewart, 28 Ekim 2026’da Los Angeles’taki evinde 86 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi adına yapılan açıklamaya göre usta oyuncu, kısa süren Alzheimer hastalığı ve Lewy cisimcikli demans süreci sonrasında, eşi Sunny Ozell’in yanında son nefesini verdi. Ölüm haberi, oyuncunun resmi sosyal medya hesabından duyuruldu. İşte Patrick Stewart’a dair bilinenler.

PATRICK STEWART NEDEN ÖLDÜ?

Patrick Stewart, Alzheimer hastalığı ve Lewy cisimcikli demans ile geçen kısa bir sürecin ardından hayatını kaybetti. Oyuncunun uzun yıllardır sözcülüğünü yapan Kelly Bush Novak, Stewart’ın 28 Ekim Çarşamba günü Los Angeles’taki evinde öldüğünü açıkladı. Ailesi, Stewart’ın hastalığıyla mücadelesini kamuoyuyla paylaşmamış ve süreci özel olarak yürütmüştü.

AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Stewart’ın resmi Instagram hesabından yapılan açıklamada, usta oyuncunun eşi Sunny’nin sevgi dolu bakımı altında hayatını kaybettiği belirtildi. Ailesi, oyuncunun son anlarında yüzündeki huzuru hep hatırlayacaklarını ifade etti. Açıklamada, çiçek göndermek yerine Johns Hopkins Alzheimer Hastalığı Araştırma Merkezi Fonu’na ve Amerika Alzheimer Vakfı’nın bakım veren destek programlarına bağış yapılması rica edildi.

PATRICK STEWART KİMDİR?

Patrick Stewart, 13 Temmuz 1940’ta İngiltere’nin West Yorkshire bölgesindeki Mirfield kasabasında doğdu. Genç yaşta Bristol’e taşınarak Bristol Old Vic Tiyatro Okulu’nda eğitim aldı. Yirmili yaşlarında Royal Shakespeare Company’ye katılan Stewart, burada Ben Kingsley ve Helen Mirren gibi isimlerle birlikte sahneye çıktı. Shakespeare oyunlarındaki performanslarıyla tanınan usta oyuncu, altı on yılı aşan kariyerinde Broadway’den beyaz perdeye ve televizyona uzanan başarılı bir yolculuk geçirdi.

KAPTAN PICARD İLE DÜNYA YILDIZI OLDU

Patrick Stewart, Star Trek: The Next Generation dizisinde canlandırdığı Kaptan Jean-Luc Picard karakteriyle dünya çapında üne kavuştu. Stewart, bu karakteri dizinin yanı sıra Star Trek sinema filmlerinde ve yıllar sonra çekilen Star Trek: Picard dizisinde de canlandırdı.

X-MEN’İN PROFESÖR X’İ

Stewart, X-Men film serisinde mutantların lideri Profesör Charles Xavier karakterine hayat verdi. Usta oyuncu, bu rolüyle de yeni nesil izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Stewart ayrıca The Elder Scrolls IV: Oblivion ve Castlevania: Lords of Shadow gibi video oyunlarında da seslendirme yaptı.

ÖZEL HAYATI

Patrick Stewart, 2013 yılından bu yana Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı Sunny Ozell ile evliydi. Usta oyuncu, geride iki çocuk bıraktı. Stewart, oyunculuğunun yanı sıra insan hakları, aile içi şiddet mağdurları, mülteciler, gazilerin ruh sağlığı ve hayvan hakları alanlarındaki sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da tanınıyordu.

ANI KİTABI: MAKING IT SO

Patrick Stewart, hayatını ve kariyerini anlattığı “Making It So” adlı anı kitabını yayımlamıştı. Stewart, kitabında hayatıyla Kaptan Picard karakterinin hayatı arasındaki benzerliklere de değinmiş, ikisinin de sonunda yuvanın çağrısını hissettiğini anlatmıştı.

DÜNYADAN TAZİYE MESAJLARI

Patrick Stewart’ın ölüm haberinin ardından sinema, televizyon ve tiyatro dünyasından çok sayıda isim ve hayranları, usta oyuncu için taziye mesajları paylaştı.