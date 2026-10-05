CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarı, Göksel Arsoy'un vefatına taziye mesajı yayımladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarı, Göksel Arsoy'un vefatına taziye mesajı yayımladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Göksel Arsoy vefat etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında Arsoy'u saygı ve rahmetle andığını, ailesi ve sanat camiasının acısını paylaştığını belirtti.
(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, "Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, usta sanatçı Göksel Arsoy'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Göksel Arsoy'u saygı ve rahmetle anıyor; ailesinin, yakınlarının, sevenlerinin ve sanat camiamızın acısını paylaşıyorum. Başımız sağ olsun" dedi.
Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Göksel Arsoy vefat etti. CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, sosyal medya hesabından, "Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, usta sanatçı Göksel Arsoy'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Göksel Arsoy'u saygı ve rahmetle anıyor; ailesinin, yakınlarının, sevenlerinin ve sanat camiamızın acısını paylaşıyorum. Başımız sağ olsun" dedi.