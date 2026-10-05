CHP Genel Başkan Yardımcısı Sarı, Göksel Arsoy'un vefatına taziye mesajı yayımladı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, "Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, usta sanatçı Göksel Arsoy'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Göksel Arsoy'u saygı ve rahmetle anıyor; ailesinin, yakınlarının, sevenlerinin ve sanat camiamızın acısını paylaşıyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Türk sinema ve tiyatro oyuncusu Göksel Arsoy vefat etti. CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, sosyal medya hesabından, "Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, usta sanatçı Göksel Arsoy'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Göksel Arsoy'u saygı ve rahmetle anıyor; ailesinin, yakınlarının, sevenlerinin ve sanat camiamızın acısını paylaşıyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

Kaynak: ANKA