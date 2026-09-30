Bursa'da emniyet projesi kapsamında 250 öğrenci tiyatro oyunu izledi

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Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında 250 öğrenci, tiyatro etkinliğinde bir araya geldi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında yürütülen "Birlikte Güzel Yarınlara, Güvenli Bursa" projesi çerçevesinde tiyatro etkinliği düzenlendi. Proje kapsamında Emir Buhari Ortaokulu, Semiha Mustafa Özer Ortaokulu ve Mahmut Celalettin Öktem İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenim gören 250 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sahnelenen "İbiş'in Rüyası" isimli oyunu izledi. Çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak, onları suç ve zararlı alışkanlıklardan koruyarak topluma kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, Emniyet Müdürlüğü'ne ait araçlarla okullarından alındı. Tiyatro gösteriminin ardından öğrenciler yeniden okullarına bırakıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün çocuk ve gençlere yönelik sosyal projelerinin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı