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Malta bayraklı Marella Voyager, Thira'dan Bodrum'a ilk seferde 1850 turist getirdi

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Malta bayraklı Marella Voyager, Thira'dan Bodrum'a ilk seferinde 1850 turist getirdi. Turistler gümrük sonrası Bodrum Çarşısı, Kumbahçe Limanı, Bodrum Kalesi ve Antik Tiyatro'yu gezdi, bazıları tekne turuna katıldı.

Malta bayraklı kruvaziyer "Marella Voyager" ile Muğla'nın Bodrum ilçesine 1850 turist geldi.

Thira Limanı'ndan ilçeye ilk kez gelen 263 metrelik gemi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide, çoğu İngiliz 1850 yolcu ile 773 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Bodrum Çarşısı, Kumbahçe Limanı'nı gezdi, Bodrum Kalesi ve Bodrum Antik Tiyatro gibi tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bazı turistler de tekne turlarına katıldı.

"Marella Voyager"ın sonraki durağı, Souda Limanı olacak.

Kaynak: AA
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