Sezin Akbaşoğulları kimdir? Başkalarının Hayatı dizisinin Mediha'sı Sezin Akbaşoğulları kaç yaşında, nereli?

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Başkalarının Hayatı dizisinin Mediha'sı Sezin Akbaşoğulları, canlandırdığı karakterle izleyicilerin araştırdığı isimlerden biri oldu. Sezin Akbaşoğulları'nın oyunculuk kariyeri ve özel hayatına dair bilgiler merak edilirken özellikle “Sezin Akbaşoğulları kimdir?”, “Sezin Akbaşoğulları kaç yaşında?” ve “Sezin Akbaşoğulları nereli?” soruları gündeme geliyor. İşte Sezin Akbaşoğulları'nın hayatı ve kariyeri...

SEZİN AKBAŞOĞULLARI KİMDİR?

Sezin Akbaşoğulları, tiyatro, sinema ve televizyon projelerinde rol alan Türk oyuncudur. 22 Nisan 1981 tarihinde İzmir'de doğan Akbaşoğulları, İzmir Atatürk Lisesi'ni tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2003 yılında mezun oldu. Oyunculuğa lise yıllarında tiyatro ekibinde yer alarak başladı.

Akbaşoğulları, televizyon kariyerinde Beyaz Gelincik dizisinde canlandırdığı Ceren Aslanbaş karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Oyuncu, ilerleyen yıllarda Behzat Ç., Cesur ve Güzel, Ufak Tefek Cinayetler, Kırmızı Oda, Uyanış: Büyük Selçuklu, Üç Kuruş ve O Kız gibi yapımlarda rol aldı. 2026 yılında ise Başkalarının Hayatı dizisinin kadrosunda yer alıyor.

SEZİN AKBAŞOĞULLARI KAÇ YAŞINDA?

Sezin Akbaşoğulları, 22 Nisan 1981 doğumludur. 1 Ekim 2026 itibarıyla 45 yaşındadır.

SEZİN AKBAŞOĞULLARI NERELİ?

Sezin Akbaşoğulları İzmir doğumludur. Lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi'nde tamamlayan oyuncu, üniversitede Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı.

SEZİN AKBAŞOĞULLARI'NIN KARİYERİ

Sezin Akbaşoğulları oyunculuğa lise yıllarında tiyatroyla başladı. 2003 yılında Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra profesyonel oyunculuk kariyerine devam etti. İlk televizyon deneyimlerinin ardından Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş rolüyle tanındı.

Oyuncu daha sonra Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisinde Eylül, Cesur ve Güzel dizisinde Cahide, Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Zübeyde Hatun ve O Kız dizisinde Sitare karakterlerini canlandırdı. Sinema kariyerinde ise Kavşak filmindeki rolüyle 17. Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Nergis Öztürk ile paylaştı.

Sezin Akbaşoğulları, 2025 yılında Aşkı Hatırla ve Bir İhtimal Daha Var gibi projelerde rol aldı. 2026 yılında ise Başkalarının Hayatı dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.