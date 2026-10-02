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Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay itirafı: Her şey o kuliste başladı

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Hakan Kurtaş'tan Birce Akalay itirafı: Her şey o kuliste başladı
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Hakan Kurtaş, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu Birce Akalay ile aşklarının bir tiyatro oyununun kulisinde başladığını anlattı. İlk karşılaşmalarında birbirlerine aşık olduklarını söyleyen Kurtaş, evlilik konusunda ise kesin bir kararının bulunmadığını ve ihtimallere açık olduğunu belirtti.

Yaklaşık üç yıldır Birce Akalay ile aşk yaşayan Hakan Kurtaş, ilişkilerinin nasıl başladığını ilk kez detaylarıyla anlattı. Bir arkadaşlarının tiyatro oyununun kulisinde tanıştıklarını söyleyen Kurtaş, ilk karşılaşmada birbirlerine aşık olduklarını belirtti. Ünlü oyuncu, evlilik ihtimaline de kapıyı kapatmadı.

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu "Empati" programına konuk olan Hakan Kurtaş, özel hayatından oyunculuk kariyerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Kurtaş'ın en dikkat çeken sözleri ise Birce Akalay ile yaklaşık üç yıldır devam eden ilişkisine dair oldu.

AŞKLARI TİYATRO KULİSİNDE BAŞLADI

Birce Akalay ile bir arkadaşlarının tiyatro oyununun kulisinde karşılaştıklarını anlatan Kurtaş, aralarındaki duygunun daha ilk tanışmada ortaya çıktığını söyledi. İlişkilerinin zaman içerisinde birbirlerinin alanlarına saygı göstererek ve birbirlerini daha yakından tanıyarak geliştiğini anlattı.

Kurtaş, o anları anlatırken, "Birce'yle ilk tanıştığımız anda birbirimize aşık olduk" dedi.

AYNI MESLEĞİ YAPMALARININ İLİŞKİLERİNE ETKİSİNİ ANLATTI

İki oyuncunun birlikte olmasının ilişkiyi zorlaştırıp zorlaştırmadığı sorusunu da yanıtlayan Kurtaş, bunun meslekten çok kişilerin karakterleriyle ilgili olduğunu söyledi.

Oyunculuk mesleğinin zaman zaman kişinin her şeyi kendisiyle ilişkilendirmesine yol açabileceğini belirten Kurtaş, kendileri açısından böyle bir sorun yaşamadıklarını ve Birce Akalay ile birbirleriyle sağlıklı bir bağ kurduklarını ifade etti.

EVLİLİK SORUSUNA KAPIYI KAPATMADI

Kurtaş'a Birce Akalay ile ilişkisi üzerinden evlilik hakkındaki düşünceleri de soruldu. Evlilik konusunda kesin bir kararının bulunmadığını belirten oyuncu, hayatındaki ihtimallere açık olduğunu söyledi.

Kurtaş, bu konuda olumlu ya da olumsuz önceden belirlediği bir şartının bulunmadığını ifade ederek evlilik ihtimalini tamamen dışlamadığını dile getirdi.

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