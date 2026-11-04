Bodrum'da düzenlenen Pati Talk Show etkinliğinde 15 köpek yeni yuvasına kavuştu

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Bodrum ilçesinde hayvan sahiplendirme süreçlerinde farkındalık oluşturmak amacıyla "Pati Talk Show" etkinliği düzenlendi.

Bodrum Belediyesi işbirliğiyle Konacık Pati Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, sahnede ve sonrasında toplam 15 köpek yeni yuvasına kavuştu.

Projenin Fethiye, Kaş ve Antalya gibi diğer belediyelerden de destek bulduğu ifade edildi.

Tiyatro oyuncusu Demet Hayran, yaptığı açıklamada, sahneye taşıdığı gösterilerle hayvan sahiplendirmede doğru bilinen yanlışları anlattığını, yurt dışındaki uygulamalardan örnekler paylaştığını söyledi.

Avrupa'nın birçok ülkesinde rastgele köpek sahiplenilemediğini belirten Hayran, şunları söyledi:

"Avrupa'da bu mizaç testini yapmadan size köpek sahiplendirmezler. Bizim amacımız köpeğin ırkı değil, köpeğin yaşam şekli olmalıdır. Türkiye'de köpeklerin terk edilme sebebinin yüzde 85'i 'bana uymadı' gerekçesine dayanıyor. Her önüne gelene butikten eşya verir gibi köpek verirseniz, o sorunlarla yine karşılaşırsınız."

Köpeğin enerjisi ile sahibinin yaşam koşullarının eşleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Hayran, belediyelerin ve sahiplendirme noktalarının bu bilinçle hareket etmesinin hem barınaklardaki yoğunluğu azaltacağını hem de hayvanların terk edilmesinin önüne geçeceğini kaydetti.

Kaynak: AA