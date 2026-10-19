21. Roma Film Festivali'nde Javier Bardem'e Yaşam Boyu Başarı ödülü verilecek

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Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta festivallerden konserlere, sahne performanslarından sergilere birçok etkinlik sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

İtalya'da sinemaseverlerin ilgiyle takip ettiği 21. Roma Film Festivali, Auditorium Parco della Musica merkezli gösterimler, prömiyerler ve usta sinemacılarla buluşmalarla 25 Ekim'e kadar devam edecek.

Festival kapsamında Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem Yaşam Boyu Başarı ödülünün sahibi olacak. Bardem ayrıca başrolünü oynadığı, Rodrigo Sorogoyen imzalı "El ser querido" filminin gösterimine katılacak.

Hayatını kaybeden ünlü İtalyan eleştirmen Goffredo Fofi anısına festivalde 11 film gösterimi düzenlenecek.

İspanya'da bağımsız sinemanın köklü organizasyonları arasında gösterilen Valladolid Uluslararası Film Festivali (SEMINCI), dünya sinemasından seçkin yapımları ve yönetmen söyleşilerini izleyicilerle buluşturacak. 23 Ekim'de başlayacak festivalde 121'i prömiyer olmak üzere 208 film izlenebilecek. Festivalin açılış filmi Lili Horvat'ın "My Notes on Mars" olurken kapanış filmi Gael Garcia Bernal'in "Hombre al agua" ile yapılacak.

Arap coğrafyasının prestijli sinema etkinliklerinden 9. El Gouna Film Festivali, Kızıldeniz kıyısında uluslararası yarışma ve özel gösterim programıyla 23 Ekim'e kadar sinemaseverleri ağırlayacak. Sanat direktörlüğünü Andrew Mohsen'in üstlendiği festival, bu yıl yaklaşık 70 filmlik zengin bir seçkiye ev sahipliği yaparken uzun metraj kurmaca, belgesel ve kısa film kategorilerinde 224 bin doların üzerinde ödül takdim edilecek.

Bu sene "ENCOUNTERS" temasıyla sinemaseverlerle buluşacak "Jakarta Film Week" 21-25 Ekim'de Endonezya'da gerçekleşecek. Festival, Singapurlu yönetmen Ang Geck Geck Priscilla imzalı "Ah Girl" filmiyle başlayacak. Kapanış filmi ise Endonezyalı yönetmen Yosep Anggi Noen'in "The Sea Speaks His Name" (Laut Bercerita) adlı filmi olacak.

Müzik festivalleri

Elektronik müzik sektörünün kapsamlı buluşmalarından 30. Amsterdam Dance Event (ADE), 21-25 Ekim'de Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da gerçekleştirilecek. Festival Jean-Michel Jarre'ın açılış konseriyle başlayıp David Guetta, Martin Garrix, Armin van Buuren, Eric Prydz, DJ Snake ve Boris Brejcha'yı ağırlayacak. Mahmut Orhan, Adriatique, Artbat, Folamour ve Mochakk gibi 3 bin 600'den fazla DJ ve müzisyen de festivalde sanatseverlerle buluşacak.

Bağımsız ve alternatif müzik sahnesinin yükselen isimlerini bir araya getiren Mutations Festival, 23-24 Ekim'de İngiltere'nin Brighton şehrinde düzenlenecek. Alternatif, post-punk, indie ve deneysel müzik dünyasından 100'den fazla sanatçıyı bir araya getiren festivalde Fat Dog, Squid, Working Men's Club, The Besnard Lakes, Mike D, Unkle Sounds sahne alacak.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) düzenlenen "Masters of Rock: Volume II" festivali, 22-25 Ekim'de New York'ta müzikseverlerle buluşacak. Rock 'n' Roll Fantasy Camp organizasyonu olan festivalde katılımcılar, 4 gün boyunca stüdyolarda çalışıp kampın sonunda The Cutting Room'da halka açık iki canlı konser verecek. Konserlerde Dave Davies (The Kinks), Simon Townshend (The Who), Liberty DeVitto (Billy Joel) ve Amy Helm (The Band) de sahne alacak.

Müzikaller ve tiyatrolar

New York Broadway ve Londra'daki West End sahneleri, güçlü yapımları izleyiciyle buluşturuyor.

New York'ta "Wicked" Gershwin Theatre'da, "The Lion King" Minskoff Theatre'da, "Hamilton" ise Richard Rodgers Theatre'da, pazartesi günleri hariç her gün sahnelenecek. "Stranger Things dizisinin sahne öncesini anlatan dev prodüksiyon "Stranger Things: The First Shadow" Marquis Theatre'da, psikolojik gerilim türündeki "Paranormal Activity" ise August Wilson Theatre'da hafta boyunca sahnelenecek.

Billy Crystal'ın tek kişilik yeni komedi/drama şovu "860", 21 Ekim'de Broadway'de Imperial Theatre'da resmi prömiyerini yapacak.

Bradley Whitford ve Tom Blyth'in rol aldığı Aaron Sorkin imzalı "A Few Good Men" tiyatro oyunu, 20-24 Ekim'de Vivian Beaumont Theater'da ön gösterimlerle sanatseverlerle buluşacak.

Londra'da West End olarak anılan bölgede His Majesty's Theatre'da Andrew Lloyd Webber imzalı "The Phantom of the Opera" ile Sondheim Theatre'da Victor Hugo'nun eserinden uyarlanan "Les Miserables" 19-24 Ekim'de izlenebilecek.

İngiltere'de National Theatre, "The Story" dramasını 19-24 Ekim'de Olivier Sahnesi'nde son kez tiyatroseverlerle buluşturacak.

Shakespeare's Globe tarihi açık hava atmosferinde yarın klasik "As You Like It" eserini sahneye taşıyacak.

Opera ve baleler

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Metropolitan Opera House, bugün "Lincoln in the Bardo" operasının dünya prömiyerine ev sahipliği yapacak. 1862'de Amerikan İç Savaşı döneminde geçen eserin müziklerini Amerikalı ünlü besteci Missy Mazzoli, librettosunu ise Royce Vavrek hazırladı.

Giuseppe Verdi'nin "Macbeth" eseri de yarın Metropolitan Opera House'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Opera tarihinin popüler ve zamansız aşk hikayelerinden biri olan Giacomo Puccini'nin "La Boheme" eseri, 22 ve 24 Ekim'de, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Cosi fan tutte" eseri de 23 Ekim'de Metropolitan Opera House'da sahnelenecek.

Avusturya'da Viyana Devlet Operası (Wiener Staatsoper), bale ve opera repertuvarının üç seçkin eserini sanatseverlerin beğenisine sunacak. Koreograf John Neumeier'in ünlü dansçı Vaslav Nijinsky'nin hayatını sahneye taşıdığı "Nijinsky" balesinin prömiyeri, yarın gerçekleşecek.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" (Die Entführung aus dem Serail) operası, 21 ve 23 Ekim'de sahnelenecek. Claudio Monteverdi'nin "Orfeo" operası ise 25 Ekim'de sahnelenecek.

26. Verdi Festivali, 25 Ekim'e kadar İtalya'nın Parma ve Busseto şehirlerinde gerçekleşecek. Festivalde, "Messa da Requiem" 23 Ekim'de, "Nabucodonosor" 24 Ekim'de Teatro Regio di Parma'da sahnelenirken "Aida" ise 25 Ekim'de Teatro Giuseppe Verdi di Busseto sahnesinde izlenebilecek.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Teatro Real'de ise George Frideric Handel'in "Riccardo Primo" operası, 21 Ekim'de özel gösterimle sahnelenecek.

Çin'in başkenti Pekin'deki Ulusal Gösteri Sanatları Merkezi (NCPA), ülkenin yakın tarihine ışık tutan "The Long March" isimli epik opera yapımını 22-28 Ekim'de sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Japonya'daki Tokyo Yeni Ulusal Tiyatrosu (NNTT), Charlie Chaplin'in sinema yapıtlarından uyarlanan, müziklerini Timothy Brock'un düzenlediği, Alastair Marriott'un koreografisiyle dünya prömiyerini yapacak "City Lights" bale temsiline ev sahipliği yapacak. Eser 23-25 Ekim'de sahnede olacak.

Konserler

Çin'in başkenti Pekin'deki Ulusal Gösteri Sanatları Merkezi (NCPA), iki büyük konsere ev sahipliği yapacak. 23 Ekim'de şef Tugan Sokhiev yönetimindeki Viyana Filarmoni Orkestrası, Wolfgang Amadeus Mozart ve Piyotr İlyiç Çaykovski'nin ölümsüz başyapıtlarını müzikseverler için icra edecek. 24 Ekim'de ise Çin Filarmoni Orkestrası, William Shakespeare temalı özel anma konseriyle dinleyicilerin karşısında olacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai Opera, 22 Ekim akşamı, Andre Reyes liderliğindeki "Gipsy Kings Symphonic" konserine ev sahipliği yaparken pop müziğin sevilen ismi Nancy Ajram ise 24 Ekim'de Coca-Cola Arena'da sahne alacak.

İtalya'nın Vicenza kentindeki tarihi Teatro Olimpico, Vicenza Opera Festivali kapsamında 23-26 Ekim'de şef Ivan Fischer ve Budapeşte Festival Orkestrası eşliğinde Wolfgang Amadeus Mozart'ın ölümsüz başyapıtı "Sihirli Flüt" (The Magic Flute) operasını konuk edecek.

Kaynak: AA