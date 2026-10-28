Ankara'da Cumhuriyet'in 103. yılı konser, tiyatro ve fener alayıyla kutlanacak

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Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü, başkentte konserler, tiyatro gösterileri, fener alayları ve çeşitli kültür-sanat etkinlikleriyle kutlanacak.

Cumhuriyet'in 103. yılına özel hazırlanan konserlerin öne çıktığı kutlamalarda, senfonik müzikten Türk halk müziğine, tangodan operaya, tiyatrodan dans gösterilerine uzanan etkinlikler sanatseverlerle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından düzenlenecek "Cumhuriyet Tangoları Konseri", saat 20.00'de CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da gerçekleştirilecek.

"Dinçer Özer ile Ritmik Söyleşi" başlığıyla hazırlanan programda, yerli ve yabancı tangolar, valsler ve popüler eserler seslendirilecek.

Konserde, Figen Genç ve Yeliz Bozkurt solist olarak sahne alacak. Macit Maral saksafon, Kemal Özen akordiyon, Okyay Şenocak gitar ve vokal, Kemal Günuç piyano, Güneş Apaydın bas gitar ve Zeki Ertunç davul performansıyla programa eşlik edecek.

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da ise saat 20.00'de "Cumhuriyetin Sesi-103. Yıl Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri" düzenlenecek.

Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Ankara Türk Dünyası Müzik ve Dans Topluluğu ile Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu'nun bir araya geleceği konserde, Anadolu'nun farklı yörelerinden türküler, Türk sanat müziği eserleri, Türk dünyasının ezgileri ve dans gösterileri izleyicilerle buluşacak.

"Cumhuriyet coşkusu tiyatro ve operayla sahneye taşınacak"

Ankara Devlet Tiyatrosu, "Göğe Yazılmış Bir Alp" adlı oyunu saat 20.00'de CSO Ada Ankara Bankkart Mavi Salon'da sahneleyecek.

Derya Özer'in kaleme aldığı, Cem Sel'in yönettiği oyun, Türk düşünce hayatının önemli isimlerinden Ziya Gökalp'in yaşamından ve fikir dünyasından hareketle bir milletin yeniden doğuş hikayesini ele alıyor.

CSO Ada Ankara'daki kutlamalar kapsamında çocuklara yönelik "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na Özel Ebru Atölyesi" de saat 15.00'te Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesi de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Bir Ulus Uyanıyor" başlıklı konseri sanatseverlerle buluşturacak.

Opera Sahnesi'nde saat 20.00'de gerçekleştirilecek program, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde başkentin müzik etkinlikleri arasında yer alacak.

Türk Yıldızları başkent semalarında uçacak

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent semalarında iki ayrı uçuş gerçekleştirecek.

Türk Yıldızları, saat 15.45'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde tören uçuşu, saat 17.30'da ise Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu yapacak.

Türk dünyasının sanatçıları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde buluşacak

Türk Devletleri Teşkilatı Cumhuriyet Bayramı Konserleri kapsamında Türk dünyasının seçkin sanatçıları da başkentte bir araya gelecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından duyurulan program kapsamında, 28 Ekim'de Ankara Arena Spor Salonu'nda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilecek konserin ardından, 29 Ekim'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Devletleri Teşkilatı devlet başkanlarının onuruna özel konser düzenlenecek.

Cumhuriyet Müzesi ücretsiz ziyaret edilebilecek

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara'daki Cumhuriyet Müzesi de vatandaşlar tarafından ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarına ve parlamenter tarihine tanıklık eden müze, ziyaretçilerine Cumhuriyet'in ilk dönemlerine ilişkin tarihi eser ve belgeleri görme imkanı sunacak.

Başkentte fener alayları ve konserler düzenlenecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek kutlamalar kapsamında Zafer Meydanı'nda saat 18.00'de Samsun Cumhuriyet Kadınları Bandosu, saat 18.30'da ise Seğmenler gösteri sunacak.

Saat 19.00'da Zafer Meydanı'ndan 2. Meclis'e kadar fener alayı gerçekleştirilecek.

Çankaya Belediyesi tarafından hazırlanan programda da gün boyunca bando ve halk dansları gösterileri, kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde saat 16.00'da tarihçi Can Hergül ve Dr. Selim Erdoğan'ın katılımıyla "Büsbütün Yeni Bir Hayatın Müjdecisi Cumhuriyet" başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek.

Anıtpark'ta saat 19.00'da düzenlenecek konserde ise sanatçı Ali Altay sahne alacak.

Gölbaşı'nda TED Ata Sahne'de saat 20.00'de gerçekleştirilecek Cumhuriyet Bayramı konserinde Kıraç, tenorlar Çınar Onur Öner, Cem Buğdaycı ve Hakan Balyemez ile sanatseverlerle buluşacak.

Keçiören'deki kutlamalar Uğur Işılak konseriyle devam ederken Etimesgut'ta Türk Beyleri Kent Meydanı'nda Ankara Echoes grubu sahne alacak.

Öte yandan ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisi'nde saat 19.30'da Grup Anka Project'in katılımıyla Cumhuriyet Balosu düzenlenecek.

Kaynak: AA