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Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Nejat Uygur’un eşi ve oyuncu Süheyl Uygur ile Behzat Uygur’un annesi Necla Uygur hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Necla Uygur’un vefat haberini oğlu Behzat Uygur sosyal medya hesabından duyurdu. Necla Uygur’un cenaze törenine ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Peki, Necla Uygur neden öldü? Necla Uygur kaç yaşında öldü? Detaylar...

NECLA UYGUR NEDEN ÖLDÜ?

Necla Uygur’un ölüm nedeni hakkında yapılan açıklamada, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Ancak vefatına yol açan hastalık veya sağlık sorununa ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

Necla Uygur’un vefat haberini oğlu Behzat Uygur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Açıklamada, usta oyuncunun ailesi tarafından duyulan üzüntü dile getirilirken Necla Uygur’un tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.

Behzat Uygur, annesinin vefatını duyurduğu paylaşımında, “Tiyatromuzun usta oyuncusu, canımız annemiz Necla Uygur'un tedavi gördüğü hastanede bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

Necla Uygur’un ölümüne ilişkin açıklamada hastanede tedavi gördüğü bilgisi dışında bir neden belirtilmedi.

NECLA UYGUR KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Necla Uygur, 89 yaşında hayatını kaybetti. Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Nejat Uygur’un eşi olan Necla Uygur, eşinin 2013 yılında vefat etmesinin ardından da tiyatro çalışmalarını sürdürdü.

Uzun yıllar Nejat Uygur ile aynı sahnede yer alan Necla Uygur, daha sonra oğulları Süheyl Uygur ve Behzat Uygur ile birlikte tiyatro yapmaya devam etti.

NECLA UYGUR CENAZE TÖRENİ

Necla Uygur’un cenaze töreninin 9 Ekim Cuma günü düzenleneceği açıklandı. Behzat Uygur’un paylaşımında yer alan bilgilere göre cenaze namazı, Teşvikiye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak. Necla Uygur’un naaşı, törenin ardından Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

NECLA UYGUR KİMDİR?

Necla Uygur, Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Nejat Uygur’un eşi ve oyuncu Süheyl Uygur ile Behzat Uygur’un annesidir. Uzun yıllar eşi Nejat Uygur ile birlikte tiyatro yapan Necla Uygur, tiyatro sahnesindeki çalışmalarını eşinin vefatından sonra da sürdürdü.

Nejat Uygur’un 2013 yılında hayatını kaybetmesinin ardından Necla Uygur, oğulları Süheyl ve Behzat Uygur ile aynı sahneyi paylaşmaya devam etti. Tiyatro çalışmalarını ailesiyle birlikte sürdüren Necla Uygur, 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Necla Uygur’un vefatını oğlu Behzat Uygur sosyal medya hesabından duyurdu. Açıklamada cenaze namazının 9 Ekim Cuma günü Teşvikiye Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacağı ve naaşının Feriköy Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.