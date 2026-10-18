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11. Gençler Arası Tiyatro Türkiye Finali Antalya'da 10 bin kişilik salonu doldurdu

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11. Gençler Arası Tiyatro Türkiye Finali Antalya'da 10 bin kişilik salonu doldurdu
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11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Tiyatro Türkiye Finali, Antalya 10 Bin Kişilik Spor Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Eser ve Berfu Yenenler'in stand-up gösterileri ilgi görürken, İl Müdürü Yavuz Gürhan salonun tamamen dolduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Tiyatro Türkiye Finali, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu'nun katılımıyla Antalya 10 Bin Kişilik Spor Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Gençlerin sahne performanslarıyla yeteneklerini sergilediği gecede, Eser Yenenler ve Berfu Yenenler'in stand-up gösterileri de izleyicilerden büyük ilgi gördü. Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, "10 bin kişilik spor salonumuzun tamamen dolması ve organizasyona gösterilen yoğun ilgi bizleri çok mutlu etti. Gençlerimizin yeteneklerini sergilediği bu güzel organizasyona Antalya olarak ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Gençlerimizin kendilerini sanatla ifade etmeleri, yeteneklerini keşfetmeleri ve farklı deneyimler kazanmaları açısından bu yarışmaları çok kıymetli buluyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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