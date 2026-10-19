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İzleyenleri ikiye bölen oyun! Salondan çekip paylaştılar, ortalık karıştı

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İzleyenleri ikiye bölen oyun! Salondan çekip paylaştılar, ortalık karıştı Haber Videosunu İzle
İzleyenleri ikiye bölen oyun! Salondan çekip paylaştılar, ortalık karıştı
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Bülent İnal ve Dolunay Soysert'in başrollerini üstlendiği "Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler" tiyatro oyunundaki cesur sahneler, tiyatroseverler arasında "sanatın gereği" ve "çıplaklık vurgusu" ekseninde tartışmalara yol açtı.

Şu sıralar NOW TV ekranlarında yayınlanan "Ömür Usta" dizisinde "Tunç Arıkan" karakterine hayat veren Bülent İnal ile usta oyuncu Dolunay Soysert’in başrollerini paylaştığı "Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler" tiyatro oyunu, sahnede sergilenen cesur sahneler kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. 

İZLEYENLER İKİYE BÖLÜNÜYOR 

İki usta oyuncunun sergilediği performans ve oyunda yer alan cesur sahneler, izleyicileri ve eleştirmenleri ikiye böldü. Oyunun sahnelenmesinin ardından sergilenen sahneler farklı değerlendirmelere yol açtı.

"NE VAR BUNDA?" DİYEN DE VAR... 

Oyunla ilgili değerlendirmelerde bir kesim yaşananları tiyatro sanatının doğallığı içinde karşılayıp "Ne var bunda?" diyerek durumu normalleştirirken, diğer bir kesim ise sert eleştirilerde bulunarak "Çıplaklık ne zamandan beri cesur sahne oldu?" sorusuyla tepkisini dile getirdi.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıOnur Yener:

Öteki tarafta görürsünüz, bakalım sanatın gereğini yapanlar mı, yoksa Allah'a imanın gereğini yapanlar mı kurtuluşa erecek...

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıyavuz çiçek:

bunun adı sanat mı oluyor

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıKanuss:

Sanattır beğenemedin mi Cahil cehalet kafa Sanata bacak arası mı bakıyorsunuz siz belli

yanıt3
yanıt17
Haber YorumlarıNazif Dayikaraca:

Ahlaksızlıgın namussuzlugun ve teşhirciliğin adı ne yazıkki ülkemizde sanat oluyor bu sanatı icra edenlerde sanatçı oluyorsonra içlerinden biri vefat edince cami bahçelerini tıpkı rezillikleri sergiledikleri tiyatro yada oyun setleri gibi sanıp orayada hayasızca kılık kıyafetleriyle gelebiliyorlar işin garip yanı bunların her türlü kepazeliğini alkışlayan bir kesim var.

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Haber Yorumlarımevlut cetin:

Oyunculuklarına güvenmedikleri için bu tip şeylerle açıklarını kapatmak istiyorlar

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