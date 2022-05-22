Starbucks Haberleri - Starbucks Haber - Haberler

Starbucks Haberleri
Starbucks haber, Starbucks son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Video: Shanghai'da Salgının Hafiflemesiyle Birlikte Alışveriş Yerleri Yeniden Açılıyor
İrlandalı gıda şirketi Kerry Group, Rusya ve Beyaz Rusya'daki operasyonlarını askıya aldı
Rusya dost olmayan ülkeler listesi! Rusya'nın dost olmayan ülkeler listesinde hangi ülkeler var, Türkiye var mı?
Aşkım Kapışmak kimdir? Aşkım Kapışmak kaç yaşında, nereli? Aşkım Kapışmak biyografisi!
Rusya, Batı'nın yaptırımlarına ihracat yasakları ile karşılık vereceğini açıkladı
Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan şirketlere Nestle, Philip Morris ve Sony de katıldı
Apple CEO'su Tim Cook'un 99 milyon dolarlık ikramiyesine yatırımcılardan tepki: 'Bonusun yarısı performans kriterlerinden yoksun'
Aşkım Kapışmak kimdir? Aşkım Kapışmak kaç yaşında, nereli? Aşkım Kapışmak biyografisi!
Starbucks kahve fiyatlarına zam mı geldi? 2022 Starbucks kahve fiyatlarına yüzde kaç zam yapıldı? Starbucks kahve ücretleri ne kadar?
ABD'de Starbucks, çalışanlarına aşı ya da her hafta Kovid-19 testi zorunluğu getiriyor
Starbucks'dan Türkiye'deki mağazalarını kapatacağı iddiasına yanıt: Kahve keyfinize devam edebilirsiniz
Starbucks'ta büyük skandal! Hepatit A'lı personel panik yarattı, kahve içen binlerce kişi tehlikede
Aşkım Kapışmak kimdir? Aşkım Kapışmak kaç yaşında, nereli? Aşkım Kapışmak biyografisi!
Aşkım Kapışmak kimdir? Ebru Akel'le Kadın İsterse konuğu: Aşkım Kapışmak kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?
Davos 2021 ne zaman, nerede gerçekleşecek? Davos Zirvesi'nde konuşulacak bitcoin konusu neler kapsıyor?
Çin Devlet Başkanı Şi, Starbucks'ın sahibinden ABD ile ilişkilerinin geliştirilmesi için destek istedi
Marketlerin Yılbaşı Sepetleri ve Fiyatları | Migros Yılbaşı Sepeti, Kahve Dünyası Yılbaşı Sepeti Carrefour Yılbaşı Sepeti, Metro Yılbaşı Sepeti...
The Washington Post: Amerikalılar ve Starbucks, kahve dükkanları için Osmanlı Sultanı I. Selim'e teşekkür etmeli
Facebook, YouTube ve Twitter, reklam boykotu yapan şirketlerle 'zararlı içeriklere karşı' anlaştı
McDonalds'ın ABD'deki restoranlarında 1 Ağustos'tan itibaren maske takmak zorunlu olacak
Avrupa Adalet Divanı: Apple İrlanda'da milyarlarca euro vergi ödemek zorunda değil
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
Twitter yazılım dilinde kullandığı ırkçı tınılı terimleri temizliyor: Master (efendi) ve slave...
Facebook: Nefret söylemini durdurmamakla suçlanan sosyal medya devine reklam boykotu büyüyor
Maske takmayan kadın, garsona nasıl, neden tepki gösterdi? Garson nasıl milyoner oldu?
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Starbucks, koronavirüs tedbirleri kapsamında, müşterilerin şubelerde oturmasını yasakladı
Starbucks koronavirüs nedeniyle Çin'deki 2 binden fazla şubesinde kepenk kapatıyor
Çin'in tüm bölgelerinde koronavirüs saptandı, hayatını kaybedenlerin sayısı 170'e çıktı
Starbucks'ta Başına İlginç Olaylar Gelmiş veya Kahveye Komik Gözle Bakan 9 İnsan