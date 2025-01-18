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Gazze için yüz binlerce insanın boykot ettiği Starbucks'tan karar: İşten çıkarma yapacağız

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Starbucks Üst Yöneticisi Brian Niccol, "Ne yazık ki ileriye dönük olarak işten çıkarmalar yapacağımızı ve destek ekiplerimizi küçülteceğimizi öngörüyorum" dedi.

ABD'li kahve zinciri Starbucks, şirketi canlandırma planı kapsamında mart ayında kurumsal ekibini küçülteceğini duyurdu.

ÜST YÖNETİCİ BRIAN NICCOL'ÜN MESAJI PAYLAŞILDI

Starbucks, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı bildirimde, Üst Yöneticisi Brian Niccol'un mesajını paylaştı.

Niccol, mesajında, geçen yıl eylül ayında şirketi canlandırma planını paylaştıklarını belirterek, yapmaları gereken daha çok iş olmasına rağmen kaydedilen ilerlemeden memnun olduğunu ifade etti.

İlk çalışmaların ABD ve Kanada'daki şubelere odaklandığına dikkati çeken Niccol, işi küresel olarak dönüştürmeye çalışırken, dünya genelindeki destek ekiplerinin rolü, yapısı ve büyüklüğünü de incelemeleri gerektiğini anlattı.

Niccol, daha verimli çalışmak için bazı fırsatlar olduğuna değinerek, "Tüm çalışmalarımızın net bir sahibi olduğundan, kimin karar verebileceğinden ve kimin hedeflere ulaşmaktan sorumlu olduğundan emin olmalıyız. Bu daha hızlı hareket etmemize yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"NE YAZIK Kİ İŞTEN ÇIKARMALAR YAPACAĞIZ"

Destek ekiplerinin organizasyonunu ve çalışma şeklini anlamlı bir şekilde değiştirmeleri gerektiğini kaydeden Niccol, şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki ileriye dönük olarak işten çıkarmalar yapacağımızı ve destek ekiplerimizi küçülteceğimizi öngörüyorum. Bu çalışma mağaza içi ekiplerimizi veya mağaza saatlerine yaptığımız yatırımları etkilemeyecek. Değişiklikleri mart ayı başında bildireceğiz."

Gazze için yüz binlerce insanın boykot ettiği Starbucks'tan karar: İşten çıkarma yapacağız
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - Ekonomi
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

tamamen satışı yasaklanmalı

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Genede gitmeyiz içmeyiz !!! Bizim alternatifimiz çok sen düşün yahudi kpği

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Haber YorumlarıZeki Sahin:

yine içimizdeki yunanlılar gidiyor bu kan emicilere

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıVatansever:

Boykot ise yaramış demekki

Yorum Beğen85
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıMurat null:

amerika israil malı tükenmeyin , ilerde kısır yada hasta olmak istemiyorsanız.

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Haber YorumlarıMustafa Kocak:

gidenler zaten içimizdeki kendi yandaşları açız açız diyerek meydanlarda böğürenler

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarısuleyman altıntaş:

Yorumdakiler size sesleniyorum: Apple, mercedes, bmw, volkswagen, skoda, seat, renault, ford, microsoft, windows, nike, adidas, columbia, north face vs vs kullanmaya devam edin. Ondan sonra starbucks boykot. İki yüzlüler sizi !!

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Haber YorumlarıVEFA:

Çok güzel kahve yapıyor, Atatürkçü genç neslin mekanı. Sayıları artırılmalı!!

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Haber Yorumlarıömer kılıç:

adama diyorum ki içme boykot et. "banane" diyor lan bi s git....

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