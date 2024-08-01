Batman'da İsrail Protestosu: Starbucks Şubesine Saldırı

Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından Batman'da İsrail'i protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, Starbucks şubesine saldırdı. Kalabalık grup sandalye, taş ve sopalarla saldırırken, mağazanın camları kırıldı.

Batman'da, Hamas lideri İsmail Haniye'ye Tahran'da düzenlenen suikastı protesto etmek isteyen kalabalık grup Starbucks şubesine saldırdı. Öfkeli kalabalık sandalye, taş ve sopalarla saldırdığı Starbucks'ın camlarını indirdi. O esnada Starbucks'ta kahve içen müşteriler korkuyla kaçıştı. Öfkeli kalabalığa polis müdahale etti. Starbucks mağazasında maddi hasar meydana geldi. - BATMAN