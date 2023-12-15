Adana'da kahve zinciri Starbucks'a pompalı tüfekle saldıran kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli, hakim karşısında kendini savunarak pişman olduğunu söyledi.

- Adana'da Starbucks'a silahlı saldırı yapan şüpheli tutuklandı

Hakim karşısına çıkan şüpheli," Pişmanım, bir anlık duygu çöküntüsüyle yaptım" diye kendini savundu

ADANA - Adana'da kahve zinciri Starbucks'a pompalı tüfekle saldıran kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakim karşısına çıkan şüpheli," Pişmanım, bir anlık duygu çöküntüsüyle yaptım" sözleriyle kendini savundu.

Olay, 13 Aralık günü Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan Starbucks'ta meydana geldi. İddiaya göre, elinde pompalı tüfekle iş yerine giren Oğuzhan G. oturan vatandaşlara "Filistin'de çocuklarının kanları akıyor burayı boşaltın" dedi. Ardından şüpheli hedef gözetmeden iş yerine pompalı tüfekle defalarca ateş açtı. İçeride oturan vatandaşlar korkudan eşyalarını bırakarak kaçtı. Şüpheli daha sonra tekrardan silahı doldurarak 2 el daha işyerinin camlarına ateş açtı. Bu anlar ise anbean işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüpheli Oğuzhan G., suç aletiyle birlikte olay yerinde geçen sivil polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri biten şüpheli adliyeye sevk edildi.

"Hakim karşısına çıkınca pişmanım dedi"

Adana 2.Sulh Ceza Hakimliğinde yargılanan Oğuzhan G. savunmasında," Pişmanım, bir anlık duygu çöküntüsüyle yaptım. Sadece birkaç camı kırma amacım vardı. Etrafta kimse olmadığını görünce ateş ettim." dedi.

Şüpheli Oğuzhan G., 'silahla tehdit' ve 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.