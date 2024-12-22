Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
Şam'da tarihi kare! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Şam'daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı
İlklerin zirvesi! Protokoldeki değişim ses getirecek cinsten
İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
4 kişiye mezar olan helikopterin düşme anı taksi kamerasına yansıdı
Ambulans helikopterin düşme anı taksi kamerasına böyle yansıdı

Starbucks Çalışanları Greve Gitti

Starbucks Çalışanları Greve Gitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Workers United Sendikası, Starbucks çalışanlarının New York dahil dört ABD şehrinde grev başlattığını açıkladı. Grev, ücretler ve çalışma koşulları gibi sorunlar nedeniyle yapılıyor.

(ANKARA) - Workers United Sendikası, Starbucks çalışanlarının grevlerini New York da dahil olmak üzere dört ABD şehrinde daha başlattıklarını açıkladı.

Workers United Sendikası, dün yaptığı açıklamada, kahve zinciri Starbucks şirketi çalışanlarının, grevlerini New York da dahil olmak üzere dört ABD şehrinde daha başlattıklarını duyurdu. Workers United'dan yapılan açıklamada, 20 Aralık Cuma günü başlayan ve başlangıçta Los Angeles, Chicago ve Seattle'daki Starbucks kafelerini kapatan beş günlük greve New Jersey, New York, Philadelphia ve St. New Jersey'de de başlatıldığı belirtildi. Ancak grevin şehirlerin neresinde gerçekleştirildiği açıklanmadı. Starbucks ise konuyla ilgili açıklamadı.

Starbucks, sendika ile görüşmelere nisan ayında başlamıştı. Starbucks ve 10 binden fazla baristayı temsil eden Workers United Sendikası arasındaki görüşmeler, ücretler, personel ve programlarla ilgili çözülemeyen sorunlar nedeniyle çıkmaza girmiş ve greve yol açmıştı.

Sendika, Columbus, Denver ve Pittsburgh'un da aralarında bulunduğu 10 şehirde de şirketin Noel satışlarını etkileyebilecek yoğun tatil sezonunda greve gidecek. Buna göre Workers United, 20 Aralık Cuma günü yaptığı açıklamada, grevin Noel arifesi olan 24 Aralık Salı gününe kadar "yüzlerce mağazaya" ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Şirket, bu ay yaptığı açıklamada, sekizden fazla pazarlık oturumu gerçekleştirdiğini ve bu oturumlarda 30 anlaşmaya varıldığını belirtti. Starbucks şirketinin, ABD'de 11 binden fazla mağaza işlettiği ve yaklaşık 200 bin işçi istihdam ettiği biliniyor.

Kaynak: ANKA / Dünya
img

AK Parti en düşük emekli maaşı için rakam verdi
img

Tarih netleşti, hükümetin adımı milyonların kaderini belirleyecek
img

Marmara'da üst üste deprem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçağını düşürdü
ABD'den Kızıldeniz'de tarihi hata
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta yarım saatte 3 gol var
Yarım saatte 3 gol var! Tempo bir an olsun düşmüyor
Taraftarlar kıyameti kopardı: Beşiktaş'ın logosu değişti
Beşiktaş'ın logosu değişti
Bahçeli: Esad, Netanyahu ile birlikte Lahey'de hesap vermeli
Bahçeli'den "katil" dediği Esad için dünyaya çağrı
İstanbul Havalimanı'nda nesli tükenmekte olan goril yavrusu yakalandı
İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti
Uzman çavuş kaldırımda otururken intihar etti

Son Dakika Haberleri

Gaziantep-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? GAZİANTEP ANTALYASPOR maç özeti! Golleri kimler attı? Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Şef Ömür Akkor'un hayatı ve kariyeri! Çam ağacı süslemek günah mı? Çam ağacı süslemek haram mı Diyanet? Kayserispor-Galatasaray maçı ilk 11'ler! Kayserispor Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı mı? GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR maçı CANLI, HD izle! Süper Lig Göztepe Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Tarih netleşti! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 23 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Gaziantep FK - Antalyaspor maçı CANLI, HD izleme linki! GAZİANTEP FK ANTALYASPOR maçı şifresiz izle Bein Sports CANLI izle! BEIN SPORTS 1-2-3 şifresiz, donmadan izleme linki KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI İZLE! Kayserispor Galatasaray maçı CANLI, HD şifresiz izleme linki MASTERCHEF 6. CEKETİ ONUR MU, ŞİRİN Mİ ALDI? MasterChef 6. ceketin sahibi kim oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.