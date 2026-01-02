Haberler

Ünlü kahve zinciri yeni yıla okkalı bir zamla girdi

Güncelleme:
Türkiye'de yüzlerce şubesi bulunan zincir kahve markası Starbucks, yeni yıla zamlı fiyatlarla girdi. Listeyi güncelleyen kahve zincirinde satılan en uygun fiyatlı küçük boy filtre kahvenin fiyatı 145 TL oldu.

Starbucks, Türkiye genelindeki tüm mağazalarında geçerli olacak şekilde yeni fiyat listesini uygulamaya aldı. Güncellenen tarifeyle birlikte özellikle en çok tercih edilen kahve çeşitlerinde dikkat çeken artışlar yaşandı.

KÜÇÜK BOY FİLTRE KAHVE 145 TL

Yeni fiyatlara göre Americano'nun fiyatı 120 TL'den 150 TL'ye yükselirken, filtre kahve 115 TL'den 145 TL'ye çıktı. Böylece her iki üründe de yaklaşık yüzde 25 ila 30 bandında bir zam yapılmış oldu.

DİKKAT ÇEKEN FİYAT ARTIŞI

Yapılan artış, son dönemde zincir kahve sektöründeki en belirgin fiyat güncellemelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
Haberler.com
500

