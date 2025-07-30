Starbucks'ın küresel satışları çakıldı

Starbucks'ın küresel satışları çakıldı
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ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın küresel satışları, nisan-haziran döneminde azaldı. Yayınlanan bilançoya göre şirketin satışları yüzde 2 azaldı. Şirketin karı ise aynı dönemde yüzde 47,1 azalışla 558,3 milyon dolara geriledi.

ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın küresel satışları, nisan-haziran döneminde yüzde 2 azalırken; şirketin karı ise aynı dönemde yüzde 47,1 düştü.

Mali takviminde 29 Haziran'da sona eren üç aylık dönemi 2025 mali yılının üçüncü çeyreği olarak kabul eden ABD'li kahve zinciri Starbucks, bilançosunu yayımladı.

KÜRESEL SATIŞLARI ÇAKILDI

Buna göre, Starbucks'ın küresel karşılaştırılabilir mağaza satışları söz konusu dönemde yüzde 2 düştü. Şirketin karşılaştırılabilir mağaza satışları, Kuzey Amerika ve ABD'de de yüzde 2'şer azalış kaydetti. Starbucks'ın uluslararası karşılaştırılabilir mağaza satışları ise yatay seyrederken, Çin'deki satışları yüzde 2 arttı.

Kahve zincirinin geliri, 29 Haziran'da sona eren üç aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 artışla 9,5 milyar dolara yükseldi.

KAR ORANI YÜZDE 47 AZALDI

Şirketin karı ise aynı dönemde yüzde 47,1 azalışla 558,3 milyon dolara geriledi. Kahve zincirinin hisse başına karı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47,3 azalarak 49 sente indi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan Starbucks, küresel satışlarında art arda altıncı çeyrekte düşüş bildirdi.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Ekonomi
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Starbucks'ın küresel satışları çakıldı

Starbucks'a kötü haber! Satışları çakıldı
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