Ankara'da İsrail Protestosu: Starbucks'ta Olay Çıktı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir vatandaş, İsrail'i protesto etmek amacıyla Starbucks'ta oturan müşterilere tepki gösterdi.

Edinilen bilgilere göre, Keçiören'de bir alışveriş merkezinde bulunan Starbucks'a gelen vatandaş, İsrail'e tepki göstermek amacıyla orada oturan müşterilere tepki gösterdi. Sandalyeleri fırlatan ve orada oturanlara tepki gösteren vatandaş, alışveriş merkezinde bulunan güvenlikler tarafından çıkartıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA