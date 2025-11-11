Kahve zincirinde 'ayı kupa' çılgınlığı

ABD merkezli kahve devi Starbucks 2025 tatil menüsü ve ürünlerini tanıttı. Bunların arasında 29,95 dolara satılan "Glass Starbucks Bearista Cold Cup" da yer aldı.

Oyuncak ayı şeklindeki cam kupa beklenmedik bir ilgi gördü ve ürüne sahip olmak isteyenler erken saatlerde mağazalara akın etti. Ancak sınırlı stok nedeniyle pek çok kişi hayal kırıklığına uğradı. Zaman zaman müşteriler arasında kavgaya kadar varan sert tartışmalar yaşandı.

STARBUCKS SÖZCÜSÜNDEN ÖZÜR MESAJI

Tartışma ve kavgalar sosyal medyada geniş yankı bulurken, Starbucks yaşananların ardından özür mesajı yayınladı.

Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, "Ürünlerimize olan heyecan en büyük beklentilerimizi bile aştı. Kahve dükkanlarına neredeyse diğer tüm ürünlerden daha fazla Bearista bardağı göndermemize rağmen, sevimli kupalarımız hızla tükendi. Müşterilerimizin Bearista kupasından heyecan duyduğunu anlıyoruz ve bu durumun yarattığı hayal kırıklığından dolayı özür dileriz." dedi.