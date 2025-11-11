Haberler

Kahve zincirinde "ayı kupa" çılgınlığı

Kahve zincirinde 'ayı kupa' çılgınlığı
Güncelleme:
Starbucks'ın 29.95 dolara satışa çıkardığı oyuncak ayı şeklindeki cam kahve kupası ABD'de kaos yarattı. Sınırlı sayıda üretilen yılbaşı kupası piyasaya çıktığı anda büyük ilgi gördü. Kupayı isteyenler sabah erken saatlerde ünlü kahveciye akın etti ama yine de başarılı olamadı. Bazı noktalarda kavgalar çıkarken Starbucks müşterilerinden özür diledi.

  • Starbucks 29,95 dolara satılan 'Glass Starbucks Bearista Cold Cup' ürününü 2025 tatil menüsüne ekledi.
  • Sınırlı stok nedeniyle ürün hızla tükendi ve müşteriler arasında tartışmalar yaşandı.
  • Starbucks müşterilerin yaşadığı hayal kırıklığından dolayı özür diledi.

ABD merkezli kahve devi Starbucks 2025 tatil menüsü ve ürünlerini tanıttı. Bunların arasında 29,95 dolara satılan "Glass Starbucks Bearista Cold Cup" da yer aldı.

Oyuncak ayı şeklindeki cam kupa beklenmedik bir ilgi gördü ve ürüne sahip olmak isteyenler erken saatlerde mağazalara akın etti. Ancak sınırlı stok nedeniyle pek çok kişi hayal kırıklığına uğradı. Zaman zaman müşteriler arasında kavgaya kadar varan sert tartışmalar yaşandı.

Starbucks'ta 'ayı kupa' çılgınlığı: Sınırlı sayıda üretilen kupalar kaos çıkardı

STARBUCKS SÖZCÜSÜNDEN ÖZÜR MESAJI

Tartışma ve kavgalar sosyal medyada geniş yankı bulurken, Starbucks yaşananların ardından özür mesajı yayınladı.

Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, "Ürünlerimize olan heyecan en büyük beklentilerimizi bile aştı. Kahve dükkanlarına neredeyse diğer tüm ürünlerden daha fazla Bearista bardağı göndermemize rağmen, sevimli kupalarımız hızla tükendi. Müşterilerimizin Bearista kupasından heyecan duyduğunu anlıyoruz ve bu durumun yarattığı hayal kırıklığından dolayı özür dileriz." dedi.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDiyojen Öz:

BEYİN BEDAVA... isteyen olursa sadakası yeter

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Gözler saat 14.30'a çevrildi! Akın Gürlek basın açıklaması yapacak

Saat netleşti! Akın Gürlek ilk kez kameraların önüne geçecek
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten vicdansız müdür için hesap vakti
Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı

Daha 15 yaşında! Korkunç halde ölü bulundu
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Güney Kore'de üniversite sınavı için tüm uçuşlar durdurulacak

Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

