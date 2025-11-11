Kahve zincirinde "ayı kupa" çılgınlığı
Starbucks'ın 29.95 dolara satışa çıkardığı oyuncak ayı şeklindeki cam kahve kupası ABD'de kaos yarattı. Sınırlı sayıda üretilen yılbaşı kupası piyasaya çıktığı anda büyük ilgi gördü. Kupayı isteyenler sabah erken saatlerde ünlü kahveciye akın etti ama yine de başarılı olamadı. Bazı noktalarda kavgalar çıkarken Starbucks müşterilerinden özür diledi.
- Starbucks 29,95 dolara satılan 'Glass Starbucks Bearista Cold Cup' ürününü 2025 tatil menüsüne ekledi.
- Sınırlı stok nedeniyle ürün hızla tükendi ve müşteriler arasında tartışmalar yaşandı.
- Starbucks müşterilerin yaşadığı hayal kırıklığından dolayı özür diledi.
ABD merkezli kahve devi Starbucks 2025 tatil menüsü ve ürünlerini tanıttı. Bunların arasında 29,95 dolara satılan "Glass Starbucks Bearista Cold Cup" da yer aldı.
Oyuncak ayı şeklindeki cam kupa beklenmedik bir ilgi gördü ve ürüne sahip olmak isteyenler erken saatlerde mağazalara akın etti. Ancak sınırlı stok nedeniyle pek çok kişi hayal kırıklığına uğradı. Zaman zaman müşteriler arasında kavgaya kadar varan sert tartışmalar yaşandı.
STARBUCKS SÖZCÜSÜNDEN ÖZÜR MESAJI
Tartışma ve kavgalar sosyal medyada geniş yankı bulurken, Starbucks yaşananların ardından özür mesajı yayınladı.
Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, "Ürünlerimize olan heyecan en büyük beklentilerimizi bile aştı. Kahve dükkanlarına neredeyse diğer tüm ürünlerden daha fazla Bearista bardağı göndermemize rağmen, sevimli kupalarımız hızla tükendi. Müşterilerimizin Bearista kupasından heyecan duyduğunu anlıyoruz ve bu durumun yarattığı hayal kırıklığından dolayı özür dileriz." dedi.