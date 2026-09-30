Starbucks, Xinjiang'ın Urumqi kentinde iki şube açarak hizmete başladı

URUMQİ, 30 Eylül (Xinhua) -- ABD'li kahve devi Starbucks, Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde iki şube açarak bölgede hizmet vermeye başladı. Bu hamleyle şirket, ABD'den sonra en büyük ikinci pazarı olan Çin'de genişlemeye yönelik yeni bir adım attı.

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de salı günü açılan şubelerden biri kentin önemli simgelerinden Büyük Pazar'da, diğeri ise Urumqi Tianshan Uluslararası Havalimanı'nda bulunuyor.

Urumqi Büyük Pazarı'ndaki ana şube, geleneksel çarşı mimarisinden esinlenen özgün bir tasarıma sahip. Şubenin iç dekorasyonunda ise Atlas ipeği ve geleneksel müzik aletleri gibi Xinjiang motifleri dikkat çekiyor. Her iki şubede de yerel esintiler taşıyan menüler ve kaymak aromalı tuzlu sütlü çay gibi özel içecekler sunuluyor.

Starbucks Çin CEO'su Molly Liu yazılı açıklamasında, "Xinjiang'a adım atmak yalnızca mağaza ağımızı genişletmeye değil, aynı zamanda bu canlı pazarla köklü bir bağ kurmamıza ve buradaki müşterilerimizle samimi ve kalıcı ilişkiler kurmamıza imkan sağlıyor" dedi.

Yeni şube açılışları, Starbucks'ın Çin'deki perakende faaliyetlerini yürütmek üzere Çinli girişim sermayesi şirketi Boyu Capital ile kurduğu ortaklığın ardından gerçekleşti. Geçen yılın kasım ayında imzalanan anlaşma, Boyu ve Starbucks'ın ortak bir girişim kurmasını öngörüyor. Anlaşmaya göre Boyu, Starbucks'ın Çin'deki perakende faaliyetlerinde yüzde 60'a kadar hisseye sahip olacak. Starbucks ise kalan yüzde 40'lık hisseyi elinde tutarak markanın sahibi olmaya devam edecek ve marka ile fikri mülkiyet haklarını yeni kuruluşa lisanslayacak.

Bu son genişleme hamlesi, Starbucks'ın Kuzey Amerika'daki faaliyetlerini yeniden yapılandırdığı bir dönemde gerçekleşiyor. Şirket geçen hafta, bölgede kar etmeyen 250 kahve dükkanını kapatmayı planladığını açıklamıştı.

Starbucks, Ocak 1999'da Beijing'de ilk mağazasını açarak Çin anakarasına giriş yapmıştı. Kahve kültürü kök salıp popülerlik kazandıkça zincir, Çin genelindeki varlığını istikrarlı şekilde genişletti. Şirketin 2026 mali yılı verilerine göre, pazar günü itibarıyla Çin anakarasındaki şube sayısı 2025 mali yılı sonuna göre 331 artarak 8.342'ye ulaştı.

Çin anakarası, an itibarıyla Starbucks'ın ABD'den sonra en büyük ikinci pazarı konumunda. Şirketin 2026 mali yılı üçüncü çeyrek sonuçlarına göre, 28 Haziran 2026 itibarıyla ABD'de 16.933 Starbucks şubesi bulunuyor.

Kaynak: Xinhua