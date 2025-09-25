Haberler

Kahramanmaraş'ta İsrail Saldırılarına Protesto Boykotu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir grup vatandaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek Starbucks önünde toplandı. Filistin bayraklarıyla boykot çağrısı yapan grup, İsrail'e ait ürünlere karşı boykotun en yüksek seviyede uygulanması gerektiğini vurguladı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir grup vatandaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Sosyal medya platformları aracılığıyla bir araya gelen vatandaşlar, Yirmiikigün Mahallesi'ndeki kahve zinciri Starbucks şubesi önünde toplanarak Filistin bayraklarıyla boykot çağrısı yaptı.

Grup adına açıklama yapan Furkan Tekinşen, Filistin ve Gazze'nin yanında olduklarını belirtti.

Boykotun öneminde değinen Tekinşen, "Kahramanmaraş halkı olarak İsrail'in işlediği insanlık suçunu duyurmak için bir araya geldik. Bu süreçte kent olarak Gazze'nin yanında durduğumuzu göstermek istiyoruz. İsrail'e ait ürünlere karşı boykotun en yüksek seviyede uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Burada şubelerinin olmasını istemiyoruz ve kapatılmasını istiyoruz. Boykotun önemine dikkat çekmek istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Grup, açıklamanın ardından bir süre bekledikten sonra olaysız dağıldı.

