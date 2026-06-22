Gwangju katliamını çağrıştıran kampanya, Starbucks'a Güney Kore'deki tüm şubelerini kapattırdı

Starbucks, 1980'deki Gwangju kentindeki demokrasi yanlısı protestolara kanlı müdahaleyi çağrıştırdığı için ülkede tartışma yaratan "Tank Günü"nün neden olduğu boykot çağrıları üzerine, Güney Kore'deki tüm şubelerini zorunlu eğitim için kapattı.

The Chosun Daily'nin haberine göre, ülke genelinde 2 bin 160 şubede, öğleden sonra "zorunlu tarih bilinci ve toplumsal duyarlılık eğitimi" amacıyla aynı anda çalışmalar durduruldu.

Şubelerin kapatılması sırasında çalışanlara "tarih bilinci ve toplumsal duyarlılık" eğitim verildi.

Starbucks'ın Güney Kore'deki şubelerinde yaklaşık 23 bin çalışan görev yapıyor.

Şirketin "Tank Günü" tanıtım kampanyası, Güney Kore'nin tarihindeki önemli olaylarından biri olan Gwangju ayaklanması sırasında ordunun demokrasi yanlısı göstericileri şiddetle bastırmasını çağrıştırdığı için halkın tepkisine yol açtı.

Kampanya aynı zamanda 1987'de polis işkencesi sonucu hayatını kaybeden ve Güney Kore'nin demokratikleşme hareketinin sembolü haline gelen öğrenci aktivisti Park Jong-cheol'u hatırlattığı eleştirileri de almıştı.

Güney Kore'yi 1960'lı ve 1970'li yıllarda yöneten diktatör Park Chung-hee'nin ölümünün ardından, 12 Aralık 1979'da General Chun Doo-hwan askeri darbeyle iktidara gelmişti.

Chun'un yönetimindeki ordu, Guwangju kentinde demokrasi talebiyle mayıs ayında başlayan kitle gösterisini şiddetle bastırma yoluna gitmişti.

Olaylar sırasında askeri helikopterlerden göstericilere ateş açılmış, resmi rakamlara göre müdahalede 200'den fazla kişi yaşamını yitirmiş, 1800'e yakın kişi yaralanmıştı.