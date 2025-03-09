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Alışveriş merkezinde silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde Ninova Park AVM içindeki Starbucks'ta dışarıdan ateş açılması sonucu bir kadın hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bir kadın uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

KAFEDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Edinilen bilgilere göre, Selahattin Eyyubi Mahallesi Urfa Bulvarı üzerinde bulunan Ninova Park AVM içerisindeki Starbucks'a dışarıdan bir kişi silahla ateş açtı. İçeride oturan M.N.Y, ve S.K., açılan ateş sonucu yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan kadın, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alışveriş merkezinde silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAlkurt:

Diyarbakır, iyiler hariç..adam olmaz..cehalet diz boyu

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Haber YorumlarıBELAGATÇI:

Yine Starbucks yine kan göz yaşı...

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